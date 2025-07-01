インパクトホールディングス、グループ内の組織再編を行い、2025年7月より新経営体制へ移行

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「当社」 ） は、当社及び当社連結子会社の組織再編を行い、2025年7月1日付で役員の異動を実施したことをお知らせいたします。

新経営体制

インパクトホールディングス株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_1_9c886d2cf07b203cbb13e18c02adfb00.jpg?v=202507020955 ]

株式会社サツキャリ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_2_d96b795dafd12918a9b4a4281fb3c11a.jpg?v=202507020955 ]

ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_3_347b01a1216a87041dc46ce0871331fc.jpg?v=202507020955 ]

ジェイ・ネクスト株式会社[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_4_4917694f0fa94d9cbb4bf7cc355ff3c9.jpg?v=202507020955 ]

株式会社RJCリサーチ[表5: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_5_63aed78cb4bf8f0cc0e0a273670ed57e.jpg?v=202507020955 ]

株式会社MEDIAFLAG[表6: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_6_2a3cf75def8458cabac4cf4b5b771b3e.jpg?v=202507020955 ]

※ 新任取締役

インパクトホールディングス株式会社 会社概要

社名 ： インパクトホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2022年11月 （創業：2004年2月）

資本金 ： 100百万円 ※2024年1月4日現在

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ：

● アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売

● 販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等

● ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等

● デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等

● マーケティングリサーチ

WebURL ： https://impact-h.co.jp/

お問い合わせ先

インパクトホールディングス株式会社 広報担当

TEL ： 03-5464-8321

E-mail ： pr@impact-h.co.jp

CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/

コーポレートサイト ： https://impact-h.co.jp/

ショールーム・オンライン相談のご予約 ： https://impact-h.co.jp/service/showroom