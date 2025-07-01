インパクトホールディングス、グループ内の組織再編を行い、2025年7月より新経営体制へ移行
インパクトホールディングス株式会社
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株式会社サツキャリ
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ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社
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ジェイ・ネクスト株式会社
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株式会社RJCリサーチ
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株式会社MEDIAFLAG
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インパクトホールディングス株式会社 広報担当
インパクトホールディングス株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「当社」 ） は、当社及び当社連結子会社の組織再編を行い、2025年7月1日付で役員の異動を実施したことをお知らせいたします。
新経営体制インパクトホールディングス株式会社
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株式会社サツキャリ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_2_d96b795dafd12918a9b4a4281fb3c11a.jpg?v=202507020955 ]
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_3_347b01a1216a87041dc46ce0871331fc.jpg?v=202507020955 ]
ジェイ・ネクスト株式会社
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_4_4917694f0fa94d9cbb4bf7cc355ff3c9.jpg?v=202507020955 ]
株式会社RJCリサーチ
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_5_63aed78cb4bf8f0cc0e0a273670ed57e.jpg?v=202507020955 ]
株式会社MEDIAFLAG
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/864_6_2a3cf75def8458cabac4cf4b5b771b3e.jpg?v=202507020955 ]
※ 新任取締役
インパクトホールディングス株式会社 会社概要
社名 ： インパクトホールディングス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人
設立 ： 2022年11月 （創業：2004年2月）
資本金 ： 100百万円 ※2024年1月4日現在
本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F
事業内容 ：
● アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売
● 販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等
● ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等
● デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等
● マーケティングリサーチ
WebURL ： https://impact-h.co.jp/
お問い合わせ先
インパクトホールディングス株式会社 広報担当
TEL ： 03-5464-8321
E-mail ： pr@impact-h.co.jp
CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/
コーポレートサイト ： https://impact-h.co.jp/
ショールーム・オンライン相談のご予約 ： https://impact-h.co.jp/service/showroom