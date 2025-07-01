エクセルソフトは、AI、HPC 開発者向け無料イベント「AI + HPC DEVELOPER TECH DAY 秋 2025」を 9 月 11 日 (木)、9 月 12 日 (金) にオンラインで開催

エクセルソフト株式会社AI + HPC DEVELOPER TECH DAY 秋 2025 ～ インテルの最新技術で実現する産業の新たな未来 ～■ イベント名

AI + HPC DEVELOPER TECH DAY 秋 2025 ～ インテルの最新技術で実現する産業の新たな未来 ～

■ イベント概要

AI + HPC DEVELOPER TECH DAY 秋 2025 では、「インテルの最新技術で実現する産業の新たな未来」をテーマに、インテル ソフトウェア開発ツールや代表的なオープンソース・フレームワークを利用して、インテル Xeon プロセッサー、インテル Core Ultra プロセッサー、インテル Gaudi AI アクセラレーターなどの各種アクセラレーター上で、HPC および AI ソフトウェアを効率よく開発および最適化するための手法を紹介します。



また、インテルの最新技術を活用して自社ソリューションの概念検証に成功した AI 開発のエキスパートによる評価結果、インテルのクラウドサービスを利用して LLM (大規模言語モデル) を活用した独自の AI サービスの展開に成功した AI スタートアップ企業による活用事例、そして AI および HPC ソフトウェアの開発を支援するインテルのポートフォリオとの高い親和性を持つその他の関連ツールについても取り上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68065/table/172_1_c9d29c4eb39de59c624311033d069a00.jpg?v=202507020926 ]イベントの詳細はこちら :https://www.hpc-event.jp/index.html■プログラム (一部詳細は後日公開予定となります)

HPC Day (Day 1)

- 基調講演: 詳細は後日公開 (インテル株式会社 矢澤克巳氏)- 技術講演 1: DPC++/C++、Fortran、Python 開発を加速！インテル ソフトウェア開発ツール: コンパイラーとツールのアップデート (エクセルソフト株式会社 宇崎裕太)- 技術講演 2: マルチプラットフォーム・プログラミングの現状と可能性 (iSUS 編集長 菅原清文氏)- 技術講演 3: HPC コードにおける SYCL の利用事例: OpenFDTD_SYCL (エクセルソフト株式会社 中村弘志)

AI Day (Day 2)

- 基調講演: 詳細は後日公開 (Intel Corporation 許勁 氏)- 技術講演 1: 詳細は後日公開 (株式会社 neoAI 大槻真輝氏)- 技術講演 2: OPEA を使用した階層型のマルチエージェント RAG の構築 (エクセルソフト株式会社 竹田賢人)- 技術講演 3: 信頼できる AI アプリケーションの運用と開発 (エクセルソフト株式会社 竹田賢人)- クロージング: AI、HPC ソフトウェアの開発を支援する関連ツールのご案内 (エクセルソフト株式会社 竹田賢人)オンライン講演への登録はこちら :https://www.hpc-event.jp/conference.htmlエクセルソフト株式会社について

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

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