Cisdem Data Recovery for Windows V19.3.5発表｜性能を強化しユーザ体験を改善

ソフト開発会社Cisdemは6月6日(金)より、データ復元ソフトCisdem Data Recovery for Windows V19.3.5を発表しました。新バージョンでは、性能が強化され、ユーザ体験も改善されましたので、より安定かつ流暢的にデータを復元できます。★Cisdem Data Recovery公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/data-recovery-windows.html「今回の更新は各方面からユーザーの異なるニーズに応えています。UI、業務フローからアルゴリズムまで、ユーザーにより安定的な体験をもたらすために、様々な工夫をしました。」とCisdemのEdward Rileyプロジェクトマネージャは述べていました。安全性の高いPCデータ復元プログラムとして、Cisdem Data Recovery(Windows版)は数百万ものユーザーがファイルを復元することに役立ちました。常に変化しているこのデジタル世界におけるユーザーニーズに応えるために、Cisdemはいつもユーザーの声を聞き、絶えずに革新し、満足のいく成果を出します。【Cisdem Data Recovery for Windows V19.3.5の更新情報】1. Raid復旧へ素早くアクセスできるRaid復旧モードは前にも導入されましたが、今回はメイン画面でRaid復旧へ素早くアクセスするための機能を追加しました。Cisdem Data Recoveryは自動でRaid配置を検出し、ユーザーを復旧プロセスへ素早く案内します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324103&id=bodyimage1】2. プレビュー機能を強化した今ファイルプレビュー機能が圧縮ファイルにも対応しているので、復旧前にシームレスかつ素早くファイルの内容をプレビューできます。ユーザーは必要なファイルを迅速に識別して確認できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324103&id=bodyimage2】3. 復旧率を向上させたSDカードのエントリ条件が更新されましたので、ソフトは強化されてSDカードからさらなるファイルを復元できます。4. 性能を最適化した機能及び性能において明らかにアップグレードしました。さらなる処理速度からより安定的な復旧まで、これらの改善はより流暢で応答性の高いユーザー体験を確保します。【Cisdem Data Recovery for Windowsの主な機能】1. 全面的に復元:削除、フォーマット、システムまたはPCクラッシュ、ハードウェア障害、パーティションの紛失、サイバー攻撃、ヒューマンエラーなど、各原因によるファイルの紛失が発生してもファイルを復元できます。2. ファイル種類を広くサポート:ドキュメント、写真、動画、音楽、電子メール、ブックマーク、アーカイブなど、1000種類以上のファイルをサポートします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324103&id=bodyimage3】3. 素晴らしいデバイスサポート:SDカード、USBメモリ、NAS、Linux、RAIDなど、ほぼ全ての内蔵/外付けドライブに対応しています。4. ファイルを修復:動画、写真、さらにドキュメントが破損してプレビューできない場合、Cisdemは自動でファイルを修復して復元させます。5. 未保存のドキュメントを復元:未保存のOfficeドキュメント、WPSや他のドキュメントなどを手軽に復元します。6. ユーザーに優しいUI:異なるレベルのファイル復元知識と技術を持っている全てのユーザーのため設計しており、簡単かつ強力なUIを提供しています。