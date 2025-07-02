『グリーン水素製造用材料』に焦点をあてた調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。AEL、PEMEL、AEMEL、SOEC各スタックに使用される部材・材料の種類別の市場予測を掲載しています。
2025年7月2日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「グリーン水素製造用材料 2026-2036年：技術、有力企業、予測」と題した調査レポートを発行し、2025年6月25日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「グリーン水素製造用材料 2026-2036年：技術、有力企業、予測」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Green Hydrogen Production 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 572
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-green-hydrogen-production/1103
グリーン水素プラント開発は、電解槽スタック構築に必要な多数の材料や部材に需要を生み出します。本調査レポートでは、AEL、AEMEL、PEMEL、SOECの各スタックで使用される主要部材について、新旧の材料や製造方法を解説します。対象となる部材・材料には、触媒と電極、膜・電解質、多孔質輸送層（PTL）、ガス拡散層（GDL）、膜電極接合体（MEA）の方式、バイポーラプレート、ガスケット、スタック組立部材などがあります。また、水電解装置スタックのメーカーや材料サプライヤーの一覧だけでなく、材料を供給している企業や、新しい材料・製造方法を開発している企業のケーススタディも掲載しています。AEL、PEMEL、AEMEL、SOECの各スタックに使用される部材・材料の種類別の10年間の詳細な市場予測もご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324041&id=bodyimage1】
「グリーン水素製造用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ はじめに
- 水素バリューチェーン紹介
- グリーン水素と水電解技術の概要
- 電気化学基礎知識
■ アルカリ水電解装置（AEL）材料と部材
- アルカリ水電解装置と部材のサプライチェーン概要
- AELの触媒と電極
- AELセパレータ（隔膜）
- AELのバイポーラプレートと多孔質輸送層（PTL）
- AELのガスケットとスタック組立部材
■ PEM（プロトン交換膜）型水電解装置（PEMEL）の材料と部材
- PEM型水電解装置用部材のサプライチェーン概要
- PEMELの触媒と電極
- プロトン交換膜（PEM）
- プロトン交換膜のイノベーションと製造
- PEMELの触媒層付き膜（CCM）
- PEMELのガス拡散層（GDL）と多孔質輸送層（PTL）
- PEMELのバイポーラプレート（BPP）と被膜
- PEMELのガスケットとスタック組立部材
■ AEM（アニオン交換膜）型水電解装置（AEMEL）の材料と部材
- AEM型水電解装置材料の概要
- アニオン交換膜（AEM）
- AEMELの電極、バイポーラプレート、輸送層、その他部材
■ 固体酸化物形電解セル（SOEC）の材料と部材
- SOEC用部材のサプライチェーン概要
- SOEC電解質
- SOEC電極
- SOECの接続部材、被膜、接触層
- SOECのシール材と絶縁材
- SOECセルの製造とスタックの組立
■ 水電解装置の製造と材料の市場トレンド
- 水電解装置製造のイノベーション
- イオン交換膜でのPFAS代替品
- シールとガスケットのPFAS
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「グリーン水素製造用材料 2026-2036年：技術、有力企業、予測」と題した調査レポートを発行し、2025年6月25日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「グリーン水素製造用材料 2026-2036年：技術、有力企業、予測」
◆正式タイトル（英語）：
「Materials for Green Hydrogen Production 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 572
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-green-hydrogen-production/1103
グリーン水素プラント開発は、電解槽スタック構築に必要な多数の材料や部材に需要を生み出します。本調査レポートでは、AEL、AEMEL、PEMEL、SOECの各スタックで使用される主要部材について、新旧の材料や製造方法を解説します。対象となる部材・材料には、触媒と電極、膜・電解質、多孔質輸送層（PTL）、ガス拡散層（GDL）、膜電極接合体（MEA）の方式、バイポーラプレート、ガスケット、スタック組立部材などがあります。また、水電解装置スタックのメーカーや材料サプライヤーの一覧だけでなく、材料を供給している企業や、新しい材料・製造方法を開発している企業のケーススタディも掲載しています。AEL、PEMEL、AEMEL、SOECの各スタックに使用される部材・材料の種類別の10年間の詳細な市場予測もご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324041&id=bodyimage1】
「グリーン水素製造用材料 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ はじめに
- 水素バリューチェーン紹介
- グリーン水素と水電解技術の概要
- 電気化学基礎知識
■ アルカリ水電解装置（AEL）材料と部材
- アルカリ水電解装置と部材のサプライチェーン概要
- AELの触媒と電極
- AELセパレータ（隔膜）
- AELのバイポーラプレートと多孔質輸送層（PTL）
- AELのガスケットとスタック組立部材
■ PEM（プロトン交換膜）型水電解装置（PEMEL）の材料と部材
- PEM型水電解装置用部材のサプライチェーン概要
- PEMELの触媒と電極
- プロトン交換膜（PEM）
- プロトン交換膜のイノベーションと製造
- PEMELの触媒層付き膜（CCM）
- PEMELのガス拡散層（GDL）と多孔質輸送層（PTL）
- PEMELのバイポーラプレート（BPP）と被膜
- PEMELのガスケットとスタック組立部材
■ AEM（アニオン交換膜）型水電解装置（AEMEL）の材料と部材
- AEM型水電解装置材料の概要
- アニオン交換膜（AEM）
- AEMELの電極、バイポーラプレート、輸送層、その他部材
■ 固体酸化物形電解セル（SOEC）の材料と部材
- SOEC用部材のサプライチェーン概要
- SOEC電解質
- SOEC電極
- SOECの接続部材、被膜、接触層
- SOECのシール材と絶縁材
- SOECセルの製造とスタックの組立
■ 水電解装置の製造と材料の市場トレンド
- 水電解装置製造のイノベーション
- イオン交換膜でのPFAS代替品
- シールとガスケットのPFAS