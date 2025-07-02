サンロード２０２５サマースクラッチセール開催について
吉祥寺サンロード商店街では、恒例の「サンロード2025サマースクラッチセール」を下記のとおり開催します。
参加店でお買い上げ1,000円ごとにスクラッチカードを1枚プレゼントします。先着80,000本限定、総額800万円分のお買物券や限定Tシャツがその場で当たります。スクラッチカードは今回より、10円または100円硬貨でこする削りカスの出ないエコなタイプになりました。
メインビジュアルに、人気漫画『魁!!男塾』の原作者、宮下あきら先生による特別イラストを起用！
1985年『週刊少年ジャンプ』（集英社）での連載開始以来、アニメ・映画・ゲーム化も果たし、今もなお幅広い世代から支持を集める名作『魁!!男塾』のキャラクターが、夏のサンロードを熱くジャックします。
【開催概要】
スクラッチ配布総数 80,000本
スクラッチ配布期間 2025年7月29日（火）～2025年8月13日（水）
スクラッチ有効期間 2025年7月29日（火）～2025年8月17日 （日）
【景品内容 総額800万円分のサンロードお買物券とラッキー賞100本】
サンロード賞 サンロードお買物券 10.000円分 50本
Ａ賞 サンロードお買物券 5.000円分 200本
Ｂ賞 サンロードお買物券 1.000円分 2000本
Ｃ賞 サンロードお買物券 500円分 4000本
Ｄ賞 サンロードお買物券 300円分 6000本
Ｅ賞 サンロードお買物券 100円分 7000本
ラッキー賞 オリジナルTシャツ 100本
※ラッキー賞引換場所 BOOKSルーエ
（C）宮下あきら／集英社
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主催・お問い合わせ先
吉祥寺サンロード商店街振興組合
TEL：0422-21-2202 11:00～16:00
※土日祝、8/13（水）～8/15（金）を除く
https://sun-road.or.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323934&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323934&id=bodyimage2】
配信元企業：吉祥寺サンロード商店街振興組合
参加店でお買い上げ1,000円ごとにスクラッチカードを1枚プレゼントします。先着80,000本限定、総額800万円分のお買物券や限定Tシャツがその場で当たります。スクラッチカードは今回より、10円または100円硬貨でこする削りカスの出ないエコなタイプになりました。
メインビジュアルに、人気漫画『魁!!男塾』の原作者、宮下あきら先生による特別イラストを起用！
1985年『週刊少年ジャンプ』（集英社）での連載開始以来、アニメ・映画・ゲーム化も果たし、今もなお幅広い世代から支持を集める名作『魁!!男塾』のキャラクターが、夏のサンロードを熱くジャックします。
【開催概要】
スクラッチ配布総数 80,000本
スクラッチ配布期間 2025年7月29日（火）～2025年8月13日（水）
スクラッチ有効期間 2025年7月29日（火）～2025年8月17日 （日）
【景品内容 総額800万円分のサンロードお買物券とラッキー賞100本】
サンロード賞 サンロードお買物券 10.000円分 50本
Ａ賞 サンロードお買物券 5.000円分 200本
Ｂ賞 サンロードお買物券 1.000円分 2000本
Ｃ賞 サンロードお買物券 500円分 4000本
Ｄ賞 サンロードお買物券 300円分 6000本
Ｅ賞 サンロードお買物券 100円分 7000本
ラッキー賞 オリジナルTシャツ 100本
※ラッキー賞引換場所 BOOKSルーエ
（C）宮下あきら／集英社
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主催・お問い合わせ先
吉祥寺サンロード商店街振興組合
TEL：0422-21-2202 11:00～16:00
※土日祝、8/13（水）～8/15（金）を除く
https://sun-road.or.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323934&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323934&id=bodyimage2】
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