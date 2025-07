永遠の不可視の都市・京都の核心へ - 地図に載らない京都をAIで探索

一般社団法人 Tomorrow Never Knows

2025年7月1日、IVS2025の開催にあわせ、都市体験を可視化し再定義するAIナビゲーション・アプリ「timespace」が、京都向けベータ版としてローンチします。

SXSW(米・オースティン)で発表された本プロジェクトは、渋谷での「10,000 POIチャレンジ」を経て、次なる舞台として「永遠の不可視の都市」- 京都にたどり着きました。

千年の歴史が幾重にも重なる深い地層と、世界屈指のディープテック企業を生み出し続けるテクノロジー都市という側面。 その両極を内包する京都は、謙譲と関係性を重んじる文化ゆえ本当に価値ある場所や体験が、地図にもガイドにもほとんど現れていません。

すき焼き、コーヒーとパン、クラフトビール、一乗寺のこってりラーメン。 知る人ぞ知る、カルチャー書店、中古レコード屋、フィルムカメラ専門店、シングルバイク専門の自転車店、着物も扱う古着屋-

世界的なクオリティを持ちながら「見える」ことを選ばなかったユニークな行き先が、京都には膨大に存在します。

今回、IVS開催に合わせ timespace は京都のローカルキュレーターたちと連携。 これまで語られず、紹介されてこなかった「意味と体験が織りなされる場所」へ、来場者の皆さまをご案内します。

これは、単なる「京都観光」ではありません。

意味と感性を軸に旅を紡ぐ、新たなナビゲーション体験です。

大規模言語モデル(LLM)が京都の文化的文脈を読み解き、あなた自身の価値観と共鳴する、“本当の京都”を導き出します。

あなたの「次の一手」が、まだ誰も知らない京都を拓く鍵となる--不可視の千年都市を、あなた自身の感性で開いてください。

「timespace」ベータ(IVS2025特別バージョン)は、こちらでご利用いただけます。

https://timespace-i-v-s-fnkz9q.flutterflow.app/⁩(https://timespace-i-v-s-fnkz9q.flutterflow.app/%E2%81%A9)

企画協力: IVS KYOTO 実行委員会 / 京都府

■お問い合わせ・連携のご案内:

ご関心ある企業・団体・メディアの皆さまは、ぜひお気軽にお声がけください。

事業連携・都市への導入・国際展示・リサーチ協力等、柔軟に対応しています。

timespace は、Tomorrow Never Knows 発の最初のスタートアップです。



お問い合わせ先: Tomorrow Never Knows 広報担当:

■timespace 情報ページ、お問い合わせ先はこちら https://www.tomorrowneverknows.info/timespace/feedack

“地図にない京都”への入り口。感性とAIが導く、深層の旅へ。 timespaceが描き出すのは、普通のガイドには載らない京都。文化・日常・個人の感覚を多層的に読み解く、新しい都市体験の可視化です。

あなたの好みで京都の旅が変わる。timespaceは、スワイプひとつで“あなただけのプラン”を生成するAIナビゲーターです。お気軽にお試しください。

AIがあなたの興味を学習し、今いる場所と時間に合わせて最適な行き先を生成。そして、気に入ったルートは“プレイリスト”として、後から振り返れます。