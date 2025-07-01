ニホンモニター2025上半期タレントCM起用社数ランキング

ニホンモニター株式会社

メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：韮澤美樹）は、2025年1月～6月のCM出稿状況を基にした『2025上半期CM起用社数ランキング』をまとめました。調査結果は弊社WEBサイトでも公開しています。（ http://www.n-monitor.co.jp/ ）

【調査結果】

2025年上半期は、芦田愛菜さんが起用社数19社で3年ぶりに首位に返り咲いた。川口春奈さんが18社で追い上げ、今後の争いに注目が集まる。続く15社には今田美桜さん、大谷翔平さん、賀来賢人さんがランクイン。下半期の活躍次第では年間トップも狙える位置に。上位の常連組に加え、菊池風磨さんや出口夏希さん、影山優佳さん、お笑い界からはバッテリィズなど多彩な新勢力も躍進。特に、小倉史也さんは前年の6社から10社に急増し注目株に。 Uber Eatsやサムスン電子ジャパンなどの個性的なCM出演で存在感を放ち、下半期の動向が楽しみだ。また、スポーツでは世界陸上とデフリンピックが東京で開催される記念の年。出場するアスリートや名場面がCMに反映されることにも期待したい。

【調査概要】

▼調査項目：テレビCMに出演しているタレントの起用社数ランキング

▼調査期間：2025年1月1日～2025年6月22日

▼対象局：日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ （東京地区民放5局地上波オンエア分）

▼備考：番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演のCD、DVD、ゲーム、アプリ、楽曲配信、映画CM、楽曲MV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く

起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」でカウントした。また、グループ企業内で複数企業での起用があった場合は、それぞれを1社としてカウントした。

■ 2025上半期タレントCM起用社数ランキング

19社

芦田 愛菜

味の素／エイチ・アイ・エス／エース／ＳＢＩ証券／ＳＢＩ損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／ＪＸ金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーＪＳＡＴ／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）

18社

川口 春奈

味の素／イーベイ・ジャパン／ＮＥＣパーソナルコンピュータ／小田急電鉄／カルビー／ＫＩＹＯラーニング／熊谷組／Ｃｌｕｅ／グロップ／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／日本製鉄／ニデック／はま寿司／三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／ライオン／ＬＩＦＵＬＬ／ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

15社

今田 美桜

ＡＯＫＩ／インディード／ＳＣＳＫ／キリンビール／コーセーコスメポート／全国都道府県及び２０指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／任天堂／阪急阪神不動産／Ｐ＆Ｇ／Ｈａｌｅｏｎジャパン／ミスタードーナツ（ダスキン）／楽天モバイル

大谷 翔平

ＥＣＣ／伊藤園／興和／コーセー／コナミデジタルエンタテインメント／住友ゴム工業／セイコーウオッチ／セコム／ディップ／西川／日清製粉ウェルナ／日本航空／ニューバランスジャパン／ビーツ・エレクトロニクス（アップル）／ファミリーマート

賀来 賢人

味の素／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キヤノンマーケティングジャパン／キリンビール／コスモ石油／Ｊ-オイルミルズ／ＳＫＥＣＨＥＲＳ ＪＡＰＡＮ／スピークバディ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／フィリップス・ジャパン／明治／レバテック／レバレジーズ

11社

神木 隆之介

クラシエ／ＫＤＤＩ／サントリー／積水ハウス不動産／全国都道府県及び２０指定都市（みずほ銀行）／ドリコム／パピレス／バンダイ／三菱電機／ラクスル／リクルートスタッフィング

橋本 環奈

青山商事／アサヒビール／ＮＩコンサルティング／花王／コーセーコスメポート／スズキ／タイミー／ハウス食品／ヤマザキビスケット／レインズインターナショナル／ロート製薬

10社

小倉 史也

アマゾンジャパン／ウイングアーク１ｓｔ／Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ／カカクコム／コスモ石油／サムスン電子ジャパン／日本たばこ産業／三菱地所／ゆうちょ銀行／ＲＯＸＸ

奈緒

ＮＴＴドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／コジマ／サントリー／サントリー食品インターナショナル／東洋水産／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア

長澤 まさみ

アサヒ飲料／アサヒビール／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン

浜辺 美波

ＮＴＴドコモ／花王／シャープ／全国共済農業協同組合連合会／デンヨー／日本コカ・コーラ／東日本旅客鉄道／メニコン／ＵＢＥ／ロッテ

広瀬 すず

味の素冷凍食品／ＡＧＣ／ＦＰパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産

見上 愛

朝日新聞社／ＭＳＤ／花王／カンロ／ＳＣＲＥＥＮホールディングス／西武鉄道／日産自動車／日本中央競馬会／マンナンライフ／三井不動産

目黒 蓮（Ｓｎｏｗ Ｍａｎ）

王子ネピア／カルビー／キッコーマン／キリンビール／キリンビバレッジ／ＴＶＳ ＲＥＧＺＡ／任天堂／不二家／モトローラ・モビリティ・ジャパン／ＬＩＮＥヤフー

9社

菊池 風磨（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）

ＡＯＫＩ／小泉成器／長寿乃里／ドミノ・ピザ ジャパン／Ｐ＆Ｇ／Ｐａｉｄｙ／ヤマモリ／ユニバーサルミュージック／ＲＯＸＸ

小芝 風花

井田ラボラトリーズ／エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ／カカクコム／キリンビール／シーシーアイ／田辺三菱製薬／日清オイリオグループ／三井住友カード／山崎製パン

鈴木 亮平

アリナミン製薬／キリンビール／キリンビバレッジ／スターツピタットハウス／東海旅客鉄道／ニチレイ／日産自動車／日本スポーツ振興センター／三菱電機

山田 裕貴

壱番屋／ＭＴＧ／花王／カプコン（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）／興和／サッポロビール／大東建託／日本生命保険／バンダイ

山本 耕史

味の素／ＮＴＴアノードエナジー／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び２０指定都市（みずほ銀行）／大日本除虫菊／バンダイナムコエンターテインメント／Ｐ＆Ｇ／ワークポート

吉岡 里帆

アサヒビール／全国都道府県及び２０指定都市（みずほ銀行）／ＺＯＺＯ／ディー・アップ／都市再生機構／日立ジョンソンコントロールズ空調／メガネトップ／横浜ゴム／読売新聞社

8社

綾瀬 はるか

アリナミン製薬／江崎グリコ／キッコーマン／日本生命保険／Ｐ＆Ｇ／Ｐ＆Ｇプレステージ／ファーストリテイリング（ユニクロ）／フジパン

上戸 彩

ＡＯＫＩ／カルビー／公文教育研究会／ソーダストリーム／ソフトバンク／トリドール／明治／ライオン

上白石 萌音

サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び２０指定都市（みずほ銀行）／第一三共ヘルスケア／日本赤十字社／不二家／読売新聞社／ラクス

北村 匠海（ＤＩＳＨ//）

アサヒビール／ダイハツ工業／ニコン／ネスレ日本／パーソルキャリア／三井住友カード／三井住友銀行／ユー・エス・ジェイ

玉木 宏

イオン／エランコジャパン／花王／カゴメ／Ｇｅｅｋｌｙ／ソニー損害保険／東京日商エステム／ホーユー

チョコレートプラネット

青山商事／エイブル／グーグル／グラフィコ／任天堂／Ｎｅｔｆｌｉｘ／久光製薬／Ｍａｎｅｑｌ

出口 夏希

味の素／アットホーム／イオン／キリンビバレッジ／バンダイ／東日本旅客鉄道／フジクラ／みずほ銀行

永野 芽郁

ＮＴＴコミュニケーションズ／クラシエ／サンスター／サントリー／ジェーシービー／ＨＯＹＡ／三菱重工業／モスフードサービス

横浜 流星

イオンフィナンシャルサービス／湖池屋／第一三共ヘルスケア／日鉄興和不動産／ハイセンスジャパン／富士フイルム／マルハニチロ食品／ライオン

吉高 由里子

アダストリア／花王／ＪＣＯＭ／ダイハツ工業／日清食品／久光製薬／三井住友カード／三井住友銀行

7社

あの

アマノ／ＫＤＤＩ／日本コカ・コーラ／Ｐ＆Ｇ／ブックオフコーポレーション／Ｍｉｚｋａｎ／ライフカード

有村 架純

伊藤園／花王／ＫＤＤＩ／住友生命保険／第一三共ヘルスケア／日産自動車／はごろもフーズ

伊藤 沙莉

エスエス製薬／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国信用金庫協会／ダイハツ工業／日本マクドナルド／ポケモン

河合 優実

味の素／木下工務店／さとふる／サントリー食品インターナショナル／東日本旅客鉄道／ファーストリテイリング（ユニクロ）／森永乳業

北川 景子

ＫＩＮＵＪＯ／興和／コーセー／シード／シチズン時計／東京海上日動火災保険／三菱重工サーマルシステムズ

斎藤 工

ＮＴＴソノリティ／カッパ・クリエイト／興和／サントリー／バンダイ／富士電機／マルコ

佐久間 大介（Ｓｎｏｗ Ｍａｎ）

カルビー／Ｃｌｕｅ／健栄製薬／ディップ／ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ／不二家／ＬＩＮＥヤフー

杉咲 花

サントリー／サントリー食品インターナショナル／敷島製パン／ソフトバンク／東ソー／日本経済新聞社／農林中央金庫

高橋 文哉

ＳＢＳホールディングス／花王／クラレ／東京シティ競馬／日本コカ・コーラ／ブルボン／Ｍｉｚｋａｎ

永尾 柚乃

オリックス生命保険／クラシエ／湖池屋／ＫＯＭＥＲＩ／ソフトバンク／テーブルマーク／明治

原 菜乃華

出光興産／かんぽ生命保険／キッコーマン／興和／トリドール／明治／ユー・エス・ジェイ

広瀬 アリス

キリンビール／キリンビバレッジ／戸田建設／日清食品／久光製薬／ヤマザキビスケット／ライオン

福原 遥

カルビー／キリンビール／ＣＤエナジーダイレクト／ダイフク／ニベア花王／マウスコンピューター／ミロク情報サービス

松岡 修造

生和コーポレーション／宝酒造／Ｐ＆Ｇ／富士薬品／プリントパック／雪印メグミルク／ユニ・チャーム

松坂 桃李

花王／ジェーシービー／大和ハウス工業／中外製薬／ハウス食品／ヤクルト本社／リクルート

■2025上半期躍進したタレント・下半期注目のタレント

[2023年総合 2024年上半期 2024年総合 2025年上半期]

1社 → 3社 → 6社 → 10社 小倉 史也

4社 → 3社 → 5社 → 9社 菊池 風磨（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）

2社 → 3社 → 5社 → 8社 出口 夏希

0社 → 1社 → 3社 → 6社 影山 優佳

1社 → 2社 → 3社 → 4社 中島 歩

0社 → 0社 → 0社 → 3社 ＸＧ

0社 → 0社 → 0社 → 3社 バッテリィズ