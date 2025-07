柴咲コウが代表を務めるレトロワグラース、7月に「サステナビューティー」をテーマにアップサイクルアクセサリーとラジオ番組『オールナイトニッポンGOLD～サステナビューティーRADIO～』を展開

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社(代表:柴咲コウ、東京都渋谷区)は、「サステナビューティープロジェクト」の一環として、7月にアパレルとラジオで2つの取り組みを展開いたします。アップサイクルアクセサリー「SHITSURAE」とのコラボ第2弾を記念したPOP-UPを有楽町マルイで開催するほか、7月30日(水)には、特別番組『柴咲コウのオールナイトニッポンGOLD~サステナビューティーRADIO~』の放送が決定いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_1_708012e1abf234844e7b72cb4e7e6aa1.jpg?v=202507020654 ]

「サステナビューティー」とは、心身の美しさと環境の美しさをともに叶えていくプロジェクト。番組では、地球と人がともに美しく、健やかに在り続ける未来に向け、「サステナビューティー」の取り組みや考え方を社会起業家で環境活動家の深本南さんをパートナーに紹介します。衣・食・住・心、それぞれにフォーカスし、身近な話題から紐解き分かりやすく解説することで、リスナーの皆さまが気軽に「サステナビューティー」への理解を深め、自然と「サステナブルな行動」を日常に取り入れたくなるようなきっかけを提案いたします。

また、今回の番組のテーマソングとして新曲「宙-SORA-」を番組内でフル解禁を予定しています。

ニッポン放送『柴咲コウのオールナイトニッポンGOLD~サステナビューティーRADIO~』

■放送日時:2025年7月30日(水) 22時~24時

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送

■パーソナリティ:柴咲コウ

■パートナー:深本南

■アシスタント:熊谷実帆(ニッポン放送アナウンサー)

※敬称略

■番組メールアドレス ko@allnightnippon.com

■番組ハッシュタグ #柴咲コウANNG

柴咲コウコメント

今回、初めて『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを務めさせていただくことになりました。番組のテーマは“サステナビューティー”。衣・食・住・心──日々の暮らしのなかにあるサステナブルを、少しでも身近に、そして楽しく感じていただけたら嬉しいです。また、新曲「宙-SORA-」を、番組のテーマソングとして初めてお届けします。ぜひ、お聴きください。

詳細はこちら :https://koshibasaki.com/news/sb-radio?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_2_6344a9a7088deea7e2df9a14777881df.jpg?v=202507020654 ]

「人は、地球と美しくなれる」

美しく生きる人がふえれば、きっと地球の健やかさもつづいていく。

心身の美しさと、環境の美しさ。

そのどちらかをあきらめることなく、ともに叶えていくためのプロジェクトです。

▼「サステナビューティープロジェクト」概要

https://lestroisgraces.com/s-beauty/

▼「サステナビューティー」をテーマに情報発信を行うInstagramオフィシャルアカウント

https://www.instagram.com/lestroisgraces_official/

「持続可能な調和社会の実現」に向けて、さまざまな企業とのコラボレーションを通じ、心身の美しさと環境の美しさを両立させるプロダクトの創出に取り組んでいます。コラボレーションをご検討の企業・自治体等につきましては、以下の問い合わせ窓口までご連絡ください。

▼ レトロワグラース「サステナビューティープロジェクト」お問い合わせ窓口

E-mail:sustainabeauty.ma@l3g.jp

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_3_0f2f22d6026fc2832d062717d9713453.jpg?v=202507020654 ]

柴咲コウがブランドディレクターを務めるMES VACANCES(ミヴァコンス)とアップサイクルアクセサリーブランド「SHITSURAE(シツラエ)」とのコラボ第2弾が決定。今回は、全国12都市を巡ったライブツアー「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」のステージを彩った舞台幕を活用。通常であれば廃棄されるはずだった舞台幕が新たな命を吹き込まれ、アクセサリーとして新たなかたちに生まれ変わりました。

<コラボアイテム>

【Re Stage -Kyōen- Series】

「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」で使用した舞台幕を活用したアクセサリー。そこに宿るのは、あの瞬間の熱、音、記憶。あなたのそばで、静かに輝きつづけます。巡る日々のなかに、あの時の記憶を――。忘れられない瞬間を、あなたと共に。

・Re Stage -Kyōen- Series [SET] Pierce / Earring \7,700(税込)(https://mesvacances.jp/collections/shitsurae/products/mvc-shitsurae-restage-pierce-earring?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr)

・Re Stage -Kyōen- Series Necklace Regular price \3,850(税込)(https://mesvacances.jp/collections/shitsurae/products/mvc-shitsurae-restage-necklace?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr)

<POP-UP STORE 先行販売>

2025年7月1日(火)~14日(月)

※7月7日(月)~14日(月)は、SHITSURAEブースでのお取り扱いとなります(MES VACANCESブースでの展開はございません)

<一般発売日>

2025年7月25日(金)12:00~

コラボアイテム詳細はこちら :https://mesvacances.jp/collections/shitsurae?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_4_da421a5f07c4db7dc101e1c213544e72.jpg?v=202507020654 ]

コラボを記念して、MES VACANCESのPOP-UP STOREを期間限定オープンいたします。

POP-UP STOREではコラボアクセサリーの展示・先行販売に加えて、現在販売中の「Voyage Leger」 「Summer Collection」など最新コレクションからも、一部アイテムを展示・販売いたします。

■開催期間:2025年7月1日(火)~7月6日(日)

■開催時間:11:00~20:00

■開催場所:有楽町マルイ1Fカレンダアクアリウム<ブース場所MAP>(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0052/3432/7587/files/map_yurakuchomarui.webp?v=1745579087)



POP-UP STORE詳細はこちら :https://mesvacances.jp/pages/pop-up-store-shitsurae2507?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr

【POP-UP STOREオープン記念イベント】

期間中、POP-UP STOREにて素敵なご購入特典と展示企画をご用意しています。この機会だけの特別な体験をぜひお楽しみください。

1.購入特典1.:ポストカード&ショッパープレゼント

会場で対象アイテムをご購入の方全員に、オリジナルショッパー・コラボ限定ポストカードをプレゼント!

※対象アイテム

・MES VACANCESアイテム

・MES VACANCES×SHITSUTAEコラボアイテム

2.購入特典2.:オリジナルリネンコットン巾着プレゼント

Summer Collection アイテムを税込\3,000以上ご購入で、ディレクター柴咲コウの手書きロゴ入りオリジナルリネンコットン巾着をプレゼント!

※先着50名様限定/お一人様1日1個限り

3.購入特典3.:ファブリックパネル&ステッカープレゼント

「MES VACANCES ×SHITSURAE」コラボアイテムを税込\7,700以上ご購入で、「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」のステージで使用していた舞台幕を使用したファブリックパネル&ステッカーを各1点プレゼント!(カラーはランダムです)

4.展示企画:ライブで使用した”丸太”&”オリジナルファブリックパネル”を展示

会場には、「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」のステージで使用した“丸太”を展示予定。さらに、ブランドディレクター柴咲コウの手書き文字&イラスト入りのファブリックパネルも展示いたします。ステージの記憶が蘇る、特別な空間をお楽しみください。

5.自由なセット・パーツ選択が可能!

オンラインストアでの一般発売(7/25開始予定)では、限定セット・限定パーツでの販売となりますが、会場ではお好きなセット・パーツの組み合わせでご購入いただけます。

6.新作「Voyage Leger」「Summer Collection」試着&購入が可能!

コラボレーション企業:【SHITSURAE】

コロナ禍で大量廃棄が懸念されたアクリルパーテーションの再生をきっかけに、2020年に誕生したブランド。アクリル板の透明感を活かし、役目を終えた素材と組み合わせることで、世界に一つしかないアップサイクルアクセサリーを制作しています。

HP:https://shitsurae.tokyo/

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_5_debc01b49a86d13266ae9f0cc8ec9d33.jpg?v=202507020654 ]

柴咲コウがブランドディレクションを手がける、サステナビューティーファッションブランド。「旅するように暮らす」をコンセプトにあらゆる課題を常に反映しながら、美しさを研ぎ澄ませる。

相対するような想いをしなやかに体現し続けます。

Instagram:https://www.instagram.com/mes_vacances_official/

HP:https://mesvacances.jp/(https://mesvacances.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr)

詳しくはこちら :https://mesvacances.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr[表6: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_6_15a07c7d9a593ebed1de3c5159497ad4.jpg?v=202507020654 ]

2022年に音楽活動20周年、2023年に芸能活動25周年という節目を迎えた柴咲コウは、2023年にアルバム『ACTOR'S THE BEST』を発表いたしました。この作品では、これまで俳優として数々の映画・ドラマで主演やヒロインを務めてきた柴咲が、その主題歌や挿入歌を自らの歌声でカバー。さらに、自身がこれまで歌ってきた主題歌や挿入歌も織り交ぜることで、柴咲コウにしか表現できない唯一無二の世界観を築いています。

同年には、このアルバムを携えた全国ツアー「KO SHIBASAKI CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST」を開催し、全国6都市・全7公演を走り抜けました。

さらに、翌2024年11月には、作品の主題歌・挿入歌の新たなカバーに加え、自身の新曲も収録したEP『響宴』をリリース。続く12月から翌2025年2月にかけては、「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」として、全国12都市を巡るツアーを行い、俳優/アーティスト両面で魅せるこれまでにないステージを創出いたしました。

そして今年は、11月~26年1月に全国17都市での開催が決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXElBhTwWcc ]

詳細を見る :https://koclass.jp/special/tour2025_atb?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr





[表7: https://prtimes.jp/data/corp/54342/table/57_7_c4591acad97a7c46b31cc61d978d0fed.jpg?v=202507020654 ]

【レトロワグラース株式会社】

会社名 :レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=POPUP&utm_content=250701pr)

代表者 :代表取締役 柴咲コウ

所在地 :東京都渋谷区

設立 :2016年11月18日

事業内容 :エンタメ、コマース事業