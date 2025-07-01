株式会社HAYNI、2025年7月1日より新体制へ移行 創業者・上間亜希子が代表取締役社長に復帰

株式会社HAYNI

バッグ・ジュエリーブランドを展開する株式会社HAYNI（本社：大阪市淀川区、以下HAYNI）は、 2025年7月1日付けで経営体制を刷新し、創業者である上間亜希子が代表取締役社長に復帰することをお知らせいたします。 現代表取締役社長の西本晶彦は代表取締役会長に就任し、引き続き経営に携わります。

新体制について

HAYNIは2015年の創業以来、「大人の女性のための、日常の小さな課題解決」をミッションに掲げ、大人の女性のためのバッグブランド「HAYNI」、ジュエリーブランド「Ops.」を展開してまいりました。

2022年には西本晶彦が代表取締役を務める株式会社ハレルヤとのM&Aによる経営統合を実現し、着実な成長を遂げております。

創業10周年を迎える節目において、売上・利益の拡大を続ける中、これまでの成果を基盤により一層の成長を加速させるべく、創業者である上間亜希子を代表取締役社長とする新体制での経営を決定いたしました。今後は、より一層の企業価値向上を目指し、新たな体制で次のステージに挑戦してまいります。

役員体制の変更

HAYNIについて

新代表取締役社長 上間亜希子（うえま あきこ）- 株式会社HAYNI創業者（2015年創業）- 現職：取締役 → 代表取締役社長（復帰）新代表取締役会長 西本晶彦（にしもと あきひこ）- 2014年3月、株式会社ハレルヤを創業- 現職：代表取締役社長 → 新代表取締役会長

HAYNI（ヘイニ）は、2015年にマンションの一室からスタートした大人の女性のためのバッグブランドです。創業者の上間亜希子は、当時2歳の一人娘を抱えシングルマザーになったタイミングでブランドを立ち上げました。仕事と子育てを両立する生活の中で感じた、多くの女性が抱える課題を解決するため、「どうすれば、この状況を華麗にこなすことが可能か？」をミッションに掲げています。

大容量でも品があって女性らしい、高見えだけど手の届くコストパフォーマンスにこだわり、大人女性の日常に寄り添うバッグを提案。現在、国内外のECサイト8店舗を展開し、2022年11月にはニューヨーク・ブルックリンでの展示・販売も実現しています。

姉妹ブランドの「Ops.（オプス）」は2016年に誕生したジュエリー＆アクセサリーブランドで、忙しい大人女性のために、シンプルながら"ひとくせ"あるデザインで、身につける人のアイデンティティを映し出すアイテムを展開しています。

株式会社HAYNI 概要

会社名：株式会社HAYNI（ヘイニ）

本社：〒532-0001 大阪市淀川区十八条3-9-35

代表者：上間亜希子

創業：2015年3月

設立：2017年4月

公式サイト

https://www.hayni.jp/

https://ops-official.com/

HAYNI 公式 Instagram

https://(https://www.instagram.com/bag_hayni/)www.instagram.com/bag_hayni/(https://www.instagram.com/bag_hayni/@bag_hayni#hayniHAYNI)

@bag_hayni(https://www.instagram.com/bag_hayni/@bag_hayni#hayniHAYNI)

#hayni(https://www.instagram.com/bag_hayni/@bag_hayni#hayniHAYNI)

HAYNI 公式 LINE

https://page.line.me/616ypskt?openQrModal=true

お友達登録で10%OFFクーポンプレゼント中（LINE限定先行超早割も！）

※クーポンやキャンペーン内容は変更となる場合がございます。