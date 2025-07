¡ÚPOCARI SWEAT ¡ß TOKUSHIMA VORTIS Football Dream Project¡ÛÂè4ÃÆ¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î4Áª¼ê¤òÆÁÅç¸©¤Ë¾·ÂÔ

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社(本社:東京都)はサッカー・Jリーグクラブの徳島ヴォルティス株式会社(本社:徳島県)との協業で、海外におけるスポーツ振興、健康維持・増進および大塚グループ発祥の地・徳島県への貢献を目指す「POCARI SWEAT × TOKUSHIMA VORTIS Football Dream Project」(以下「当プロジェクト」)を2022年から実施しています。その第4弾として、5月22日から6月4日までカンボジアの4選手を徳島に招待し、交流と体験の機会を提供しました。

当社は、健康維持・増進とスポーツ振興を目指し、ランニングやバスケットボール、サッカーなどを通じてグローバルで様々な取り組みを推進しています。サッカーにおいては、徳島ヴォルティスと共に、現地選手を対象に運動やサッカー能力向上における技術指導と、身体づくりのための健康情報やグローバルな人材交流の機会を提供しており、これまでにカンボジアとインドネシアのクラブと連携して企画を実施しています。

当プロジェクトの第4弾となる今回は、徳島ヴォルティスおよびカンボジアのプロサッカークラブ・アンコールタイガーFCと連携し、カンボジアで2024年に実施のセレクションを勝ち抜いたジュニア世代の選手2名に加えて、2022年に当プロジェクトで選ばれ、徳島での経験を経て現在アンコールタイガーFCのトップチームでプレーしている選手2名も一緒に参加しました。4選手は5月22日から6月4日まで徳島に滞在。徳島ヴォルティスアカデミーの練習参加、徳島ヴォルティスのトップチームとの交流や試合観戦をするとともに、ヴォルティスコンディショニングプログラムの体験や、大塚製薬によるスポーツ栄養や水分・電解質補給の講習を受講しました。また、徳島の文化体験を通じて地元の高校生との交流も行いました。

【POCARI SWEAT × TOKUSHIMA VORTIS Football Dream Project動画】

https://www.tiktok.com/@angkortigerfc/video/7521357623145303304?_r=1&_t=ZM-8xcg2bdGfEj(https://www.tiktok.com/@angkortigerfc/video/7521357623145303304?_r=1&_t=ZM-8xcg2bdGfEj)(01:56)

ポカリスエットスタジアムでのトップチームの試合前イベントにて

■徳島での主な活動

1.県知事表敬訪問

カンボジアから来日した選手たちは、5月23日に徳島県庁で後藤田正純知事を表敬訪問しました。後藤田知事は選手たちに「徳島ヴォルティスでの練習や大塚製薬からの健康情報をサッカー選手としての夢の実現に活かすとともに、徳島の文化をたくさん体験してほしい」と語りかけました。

後藤田知事と記念写真撮影

2.徳島ヴォルティスの練習に参加、コンディショニングプログラムを体験

滞在中は徳島ヴォルティスアカデミーの練習に参加し、同世代の選手たちと交流しながら技術を磨きました。ヴォルティスコンディショニングプログラムでは、コーチから、身体が柔らかいとケガをしにくく、パフォーマンスが向上するという話を聞き、カンボジアから来日した選手たちは、身体のケアがいかに大事かといったコンディショニングの重要性を学びました。

また、アンコールタイガーFCのトップチームでプレーする2名は徳島ヴォルティスのトップチームの練習にも参加しました。最初は2名とも緊張した様子でしたが、徳島ヴォルティスの選手たちから声をかけられると笑顔でコミュニケーションをとっていました。

徳島ヴォルティスでの練習、コンディショニングプログラムに参加

3.徳島の文化を体験

5月28日には徳島の伝統文化に触れました。徳島県立城西高等学校の生徒たちとの藍染体験の中で、藍の畑を見学した選手たちは、「高校に食用の藍があることに驚いた」と話していました。また、徳島県立名西高等学校では筝曲*と書道を体験。6月2日には吉野川でのラフティング体験や祖谷のかずら橋を訪れるなど徳島の自然を体感しました。

様々な徳島の文化を体験

*筝曲(そうきょく):箏(そう、琴)の音楽の総称

4.スポーツ栄養と水分・電解質補給の講習を受講

5月26日には、大塚製薬の能力開発研究所を訪問。当社の企業理念や事業展開を学ぶとともに、当社社員によるスポーツ栄養や水分・電解質補給の講習を受講しました。選手たちは「今後のパフォーマンス向上に向けて実践していきたい」と話していました。

大塚製薬社員による講習を受講

当プロジェクトを通じて、アンコールタイガーFCの関係者は「この旅を通じて、文化体験から地元の観光まで、彼らはサッカーのスキルを磨くだけでなく、日本の生活や価値観に対する理解を深めることができました。U-18アカデミーとのトレーニングだけでなく、徳島ヴォルティスのトップチームとのトレーニングは貴重な機会であり、サッカー人生の中で最も記憶に残る有意義な経験をさせてもらいました。特にトップチームでの練習参加は現状の彼らのレベルを肌で体感する機会となり、具体的に技術、マインド、フィジカル、戦術、オフザピッチでの振る舞いなどの観点において今後何が必要なのか、解像度が上がる機会になりました。この素晴らしい機会が選手として大きく成長するのに役立つきっかけになると私たちは信じています。 彼らがこの国際的な経験から得た知識と技術は、きっと彼らの継続的な発展を支えてくれるでしょう。」と語りました。当プロジェクトは徳島県庁や徳島ヴォルティスをはじめとした多くの地元の方々の賛同と協力で実現しました。当社は今後も様々な団体と連携してスポーツ振興や健康維持・増進に向けた取り組みをグローバルで推進していきます。

徳島ヴォルティスアカデミーの選手と握手

