GuildQB、Mog Coin支援のイナズマ・キャピタルと業務提携

Social Finance Limited

Web3ゲームプラットフォームであるGuildQBはこのたび、暗号資産領域における投資・プロジェクト支援を手がけるイナズマ・キャピタルとの業務提携を発表いたしました。

本提携を通じて、GuildQBとイナズマ・キャピタルはそれぞれの強みを活かしながらミームコインのユーティリティ向上や流動性の強化に共同で取り組んでいきます。また、ミーム領域での支援体制の整備を進めることで、トークン発行を検討するパートナー企業への包括的な支援提供を目指します。

■提携の背景と目的

イナズマ・キャピタルはミームコイン分野で複数の成功事例を持つベンチャーキャピタルです。支援プロジェクトのひとつであるMog Coinは、最大時価総額18億ドルを記録し、CoinbaseおよびBinance Futuresにも上場を果たしました。

一方、GuildQBはTelegramゲーム「QB Quest」やGameFi型プロジェクト「QB Gold Rush」などを通じて、ユーザー参加型のトークンエコシステムを構築。国内外で10万人超のユーザー基盤を有し、カジュアルにWeb3を体験できるゲーム開発とコミュニティ運営を強みとしています。

本提携によりミームトークンとWeb3ゲームを融合させたユニークなユースケース創出や、プロジェクト立ち上げ時のマーケティング・コミュニティ支援など、トークン発行を検討する事業者に対して実行力のあるサポートを提供できる体制が整います。

今後の施策例としてはGuildQBが提供するTelegramミニゲーム「QB Quest」(累計ユーザー数3万人超)や、鉱石採掘をテーマとしたGameFi「QB Gold Rush」(登録ユーザー10万人超)といったカジュアルなWeb3ゲーム体験と、ミームコインを連動させることなどが検討されており、今後さらに多様な展開が期待されています。

■イナズマ・キャピタルとは

イナズマ・キャピタルは3,000万ドル以上の資産を運用するWeb3特化型のベンチャーキャピタルファンドです。

ブロックチェーンおよび暗号資産分野に広く投資を行っており、2024年以降はミームコイン領域に注力。この分野において、複数の大型プロジェクトを成功に導いてきた実績を持ちます。

さらにイナズマ・キャピタルはミーム起点のIP設計やマーケットメイク、インフルエンサー連携、ビジュアルコンテンツ制作に至るまで、トークンの立ち上げから拡大までを一貫して支援できる実行力の高いVCとして知られています。

以下はイナズマ・キャピタルが支援した代表的なプロジェクトの一部です。

Paragon Paragon on X Telegram CoinMarketCap Patriot Patriot on X Telegram CoinMarketCap Mog Coin MogCoin on X Telegram CoinMarketCap

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109511/table/49_1_d1d3c3c1956b107eebd0e8e5fdf5504a.jpg?v=202507020455 ]

またInazuma Capitalは、Solanaをはじめ、KyberNetworkといった著名なプロジェクトを初期段階から発掘し、その成長を支えてきた卓越した実績を誇ります。

公式サイト:https://inazuma-capital.co/

■GuildQBとは

GuildQBはブロックチェーン技術を活用した「Web3ゲーム」の新しい体験を提供するプラットフォームです。日本最大級のWeb3ゲームコミュニティとしてDAOモデルを採用し、ユーザー主導の運営を実現しています。

2024年にはTelegramで遊べる放置型ミニゲーム「QB Quest」や、暗号資産を獲得できるマイニングGameFi「QB Gold Rush」をリリースし、累計10万人を超えるユーザーが参加。NFTやランキングと連動した報酬システムにより、“遊びながら稼げる”体験を提供しています。

QB Gold Rush:https://goldrush.guildqb.com/

QB Quest:http://t.me/QBQuestBot

これらのゲームで獲得できる「GQBトークン」は、GuildQBのエコシステム全体で活用されるガバナンストークンです。ゲーム内でのユーティリティに加え、ステーキングに参加することで、有望な新規プロジェクトのローンチパッドへの優先参加権を得ることが可能です。

GQB/USDT(MEXC):https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/GQB_USDT

QB Staking:https://staking.guildqb.com/

GuildQBは現在アプリケーション開発やマーケティング支援、コミュニティ運営などを行い、Web3領域において多岐にわたる事業を展開しています。Web3ゲームやマーケティング支援にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 :info@guildqb.com

公式リンク

公式サイト:https://guildqb.com

X:https://x.com/GuildQB

Discord :http://discord.gg/guildqb

LINE:https://lin.ee/By1nRhT