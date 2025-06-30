独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）について、第13回公募分の補助金交付採択者を採択しました。

■採択結果（第13回公募）

・公募期間

2025年1月10日（金曜）から2025年3月26日（水曜）まで

・応募者数

成長分野進出枠（通常類型） 2,271者

成長分野進出枠（GX進出類型） 485者

コロナ回復加速化枠（最低賃金類型） 318者

〔合 計〕 3,074者

卒業促進上乗せ措置 0者

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 95者

・採択者数

成長分野進出枠（通常類型） 739者

成長分野進出枠（GX進出類型） 244者

コロナ回復加速化枠（最低賃金類型） 118者

〔合 計〕 1,101者

卒業促進上乗せ措置 0者

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 13者

※複数の企業で連携している申請は、構成員数に関わらず1件としてカウントしております

※上乗せ措置は単独での申請ができないため、合計に含めず表示しております

詳細は、以下のサイトをご確認ください。

○事業再構築補助金事務局ホームページ

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。