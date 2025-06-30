Yohji Yamamoto collections 2025-26 Autumn/Winter Collection 7月5日(土)より展開スタート

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto collections 2025-26 Autumn/Winter Collectionを7月5日(土)より全国のYohji Yamamoto直営店舗及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて展開いたします。

パリで発表されたYohji Yamamoto 2025-26 Autumn/Winterコレクションの、レザー、デニム、ナイロン、ツイードといった異素材を自在に組み合わせたアプローチに対し、Yohji Yamamoto collectionsは、コレクションピースが持つ創造性を日常に落とし込み、実用性とデザイン性を両立したリアルクローズを表現。

季節の枠組みを超える「シーズンレス」をテーマとして掲げ、シーズンを超えて着用できる素材を多数起用しています。

併せて、秋冬シーズンにふさわしい空気感も重視しています。ツイードやグレーの濃淡は視覚的な季節感をもたらし、これからのワードローブをかたち作ります。

コットンやセルロース素材を用いたさまざまな形のブラウス、流れるようなシルエットを描くロングシャツドレス、ストールディテールを取り入れたドレス、ロングジャケットなど、軽快な着用感と立体的な構造の両立を目指したアイテム構成です。

革紐を用いたコートなど、ランウェイに登場したモチーフを施したコートもラインナップ。

これらのディテールは、コレクションの造形的要素を受け継ぎ、ランウェイとリアルクローズの架け橋として、Yohji Yamamoto collectionsならではの洗練と機能性を両立した提案です。

7月5日(土)より全国の直営店舗及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて、Yohji Yamamoto 2025-26年秋冬コレクションをお買い上げいただいた方に先着で、フォトグラファー TAKAYが撮り下ろした「Yohji Yamamoto collections 2025-26 Autumn/Winter PHOTO BOOK」をプレゼントいたします。

Yohji Yamamoto collections 2025-26 Autumn/Winter Collection

展開スタート日：7月5日(土)

お取扱い店舗：全国のYohji Yamamoto直営店及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO

Yohji Yamamotoは、全国のYohji Yamamotot直営店、公式オンラインブティックでお求めいただけます。

一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各ストアへお問い合わせください。

Store Locator:

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/

公式オンラインブティック:

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c71/

Yohji Yamamoto Official Instagram:

@yohjiyamamotoofficial

https://www.instagram.com/yohjiyamamotoofficial/

Yohji Yamamoto collections Official Instagram:

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