TCB奥村公貴医師らの論文が国際美容外科学術誌「Aesthetic Surgery Journal Open Forum」に掲載。日本人783名を対象に“理想の鼻角度”を調査した世界初の大規模研究。

TCB東京中央美容外科

日本全国に105院(2025年6月現在)を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(理事長:寺西 宏王、以下「TCB」)の奥村 公貴医師らは、日本人における理想的な鼻角度の嗜好について研究し、論文「Ideal Nasal Angle Preferences Among Japanese People: A Prospective Observational Study on Aesthetic Perception」(日本人における理想的な鼻角度の嗜好)を発表いたしました。同論文は2025年6月、国際医療ジャーナル「Aesthetic Surgery Journal OPEN FORUM」に掲載されました。

論文「Ideal Nasal Angle Preferences Among Japanese People: A Prospective Observational Study on Aesthetic Perception」

<文献情報>

論文タイトル:Ideal Nasal Angle Preferences Among Japanese People: A Prospective Observational Study on Aesthetic Perception

掲載誌:Aesthetic Surgery Journal OPEN FORUM

掲載日:2025年6月

著者:Okumura, Kohki MD; Tamura, Takahiko MD, PhD; Yusuke Funakoshi MD, PhD; Teranishi, Hiroo MD

URL:https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojaf052/8172111

<論文要旨>

背景

鼻の審美的理想は国籍や文化によって異なり、鼻形成術における「理想的」な鼻の形状を定義することは困難である。

目的

本研究の目的は、日本人における鼻形成術の審美的基準を一般化可能なデータとして提供することである。

方法

無作為に選ばれた日本人成人783名を対象に、12種類の鼻唇角および鼻顔角をデジタル加工した画像を提示し、審美評価を行った。評価はGoogleフォームまたは紙媒体のアンケートを用いて実施された。各画像は「審美的」「普通」「審美的でない」の3群に分類された。統計解析にはJMPソフトウェアを使用し、提示順のバイアスを排除するために画像の順序はランダム化された。角度間の有意差の検定にはSteel-Dwass検定を用いた。

鼻唇角鼻顔角

結果

男性においては、鼻唇角95°・鼻顔角33°が審美的と評価された。一方、女性では鼻唇角105°・鼻顔角30°が好まれる傾向にあった。これらの結果は、男性には鋭角な鼻唇角、女性にはやや鈍角な鼻唇角の嗜好があることを示唆している。加重平均による理想角度の算出では、男性の理想的な鼻唇角は105°、鼻顔角は30°であり、女性も同様に105°および30°となった。

結論

本研究は、日本人における性別に特化した鼻の美的嗜好を明らかにし、鼻形成術において人口統計学的要因を考慮することの重要性を示している。

<執筆医師>

奥村 公貴(Okumura Kohki)

梅田大阪駅前院 部長

上級指導医

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/okumura_koki

・Official SNS

Instagram:https://www.instagram.com/tcb_okumura

TikTok:https://www.tiktok.com/@tcb_okumura

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsl0rN-maPngec9Uk6nma5w

TCB梅田大阪駅前院

〒530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-8-15 K’sスクエアビル 3F

電話予約:0120-197-262

https://aoki-tsuyoshi.com/clinic/shinsaibashi/umedaosaka

<これまでのTCBの学術研究活動について>

・2025年6月

「Comparison of Long-Term Stability Between Continuous and Two-Point Buried Suture Methods in Double Eyelid Surgery: A 4-Year Retrospective Cohort Study of 1000 Cases」

(連続埋没法と2点埋没法における長期安定性の比較:1,000症例を対象とした4年間の後ろ向きコホート研究)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000034186.html

・2025年6月

「Thread Rhinoplasty With Different Methods of Barbed Thread Implantation」

(糸による隆鼻術における異なる挿入法の比較)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000034186.html

・2025年6月

「Serious Complications of Hyaluronic Acid Fillers-A Retrospective Study of 290,307 Cases」

(290,307件のヒアルロン酸注入における重篤な合併症)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000034186.html

・2025年2月

「Demographic Data of Orbital Fat Removal for Dark Circles Under Eyes in Nationwide Cosmetic Surgery Group」

(全国規模の美容外科グループにおける経結膜的眼窩脂肪除去術の大規模調査)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000034186.html

・2024年12月

「経皮的埋没式重瞼術と経結膜的埋没式重瞼術における術後合併症の検討」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000034186.html

・2024年12月

「Efficacy of Fibrin Sealant in Submental Liposuction:A Prospective Randomized Study」

(顎下脂肪吸引におけるフィブリンシーラントの有効性:無作為化前向き研究)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000034186.html

・2024年1月

「Investigation of Patients’ Motivation for Cosmetic Surgery in a Nationwide Cosmetic Surgery Group」

(全国規模の美容外科グループにおける来院動機の調査)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000034186.html

・2023年10月

「Recent Status of Procedures in a Single Nationwide Cosmetic Surgery Group」

(全国規模の美容外科グループにおける最近の治療状況)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000034186.html

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に105院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名:TCB東京中央美容外科

理事長:寺西 宏王

クリニック数:105院(2025年6月時点)

診療時間:9:00~19:00

(9:00~10:00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります)

休診日:院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト:https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

株式会社メディカルフロンティア

広報担当 石川 将之

mail:ishikawa.masayuki@medical-frontier.com