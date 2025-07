世界展開を加速する素朴屋　ベトナム・ホーチミンに新拠点を開業

素朴屋株式会社

自然の理に学び、暮らしの風景を築いてきた素朴屋株式会社(山梨県北杜市/代表取締役:今井久志)と、Orient Five Basic Elements Co .,Ltd.(ベトナム ホーチミン/取締役:川口浩史)は、ベトナム・ホーチミン市内に「素朴屋 ショールーム サイゴン」を開業いたします。当社は、2022年にハノイに拠点を設立して以来、ベトナム国内だけでなくアジアの近隣諸国からの多様なニーズにもお応えして参りました。私たちの建築哲学を世界に伝え、風土に根ざした暮らしのかたちを広げて参ります。

ショールーム内

5mにもおよぶ一枚板のカウンターは厚さ60mmの希少なモンキーポッド。耐久性にも優れたベトナム材で美しい木目と濃淡のある色合いが特徴です。障子や玄関扉の建具には日本のヒノキを使用しています。また壁はスタッコ仕上げを施し、自然で独特な質感が重厚感を演出します。

現地の無垢材をはじめ、その土地で育まれた自然素材を活かした建材を用いたこの空間では、日本の風景や空気感を体感いただける場として、今後現地在住の日本人文化交流会などと連携したり、さまざまな人とモノをつなぐ拠点として、建築事業だけでなく日本の文化やデザインを発信する拠点として活用して参ります。

現地では、建築関係者や暮らしに感度の高い層を中心に、日本建築とその技術、住まい方や文化に対しても関心が高まっており、本ショールームがその架け橋となることを目指します。

本ショールームの運営は、現地に事業基盤を持ち、ベトナム全土にネットワークを持つ川口氏が担い、当社の営業拠点の一つとして協業して参ります。

「自然の理」とともに生きる暮らしの風景は、国や文化を越えて共有できると信じています。今後も、各地の風土と対話しながら、その地ならではのかたちで、私たちの建築を世界に届けていく所存です。

現地の土を用いた土壁ヒノキの建具和紙を用いた障子ショールーム入り口には茶室を設置

当社は、これからも日本だけでなく世界も同様に、各国の需要にあわせて日本建築を進化させ、新たな需要と供給システムを創出します。木造軸組工法や大工の伝統技術だけでなく、革新的なデザインを取り入れながら、日本が誇るべき美意識の分野においても私たちがリードできるよう事業に取り組んで参ります。

素朴屋 ショールーム サイゴン

住所

188A 5/9 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc, Ho Chi Minh

営業開始日

2025年 6月 21日

営業時間

予約制 平日7:00~9:00(土日祝日休業)

運営責任者

川口浩史

素朴屋株式会社

代表取締役

今井久志

本社

山梨県北杜市大泉町西井出1878

[電話番号]0551-30-7817

ハノイ

01SH11, R102 Tower, Vinhomes Oceanpark, Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi,Viet Nam

[電話番号]+84-3-8284-2525

東京

東京都文京区根津2-33-9 2階

[電話番号]080-3513-3421

茶屋「素茶」

東京都文京区根津2-33-9 1階

[営業日時]

金 13:00~18:00

土日祝 12:00~18:00

ベトナム料理店「直」

山梨県北杜市大泉町西井出1878 素朴屋内

[営業日時]

定休日 月曜日

火~日 11:00~15:00/17:00~21:00

Orient Five Basic Elements Co .,Ltd.

代表

Vũ Văn Huy

取締役

川口浩史

本社

72/24 Nguyễn Hồng Đao, Phường 14, Quận Tan Bình, TP Hồ Chi Minh, Vietnam

事業内容

農林水産物(木材・竹・籐を除く)および家畜の卸売

食品、家庭用品、農業機械・設備、建設資材、燃料などの卸売

短期宿泊サービスやその他の小売業務