Indeed Hiring Lab『生成AIが労働市場に与える影響とは？』セミナー動画を公開

世界No.1求人サイト*「Indeed(インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:淺野 健、https://jp.indeed.com(https://jp.indeed.com))は、Indeedの国際的なエコノミックリサーチ機関であるIndeed Hiring Labと株式会社インディードリクルートパートナーズと共同で、『生成AIが労働市場に与える影響とは?』をテーマに、報道機関の皆様を対象としたセミナーを開催いたしました。このたび、本セミナーの動画を公開いたしましたのでお知らせします。

本セミナーでは、Indeed Hiring Labのエコノミスト 青木 雄介と、株式会社インディードリクルートパートナーズの特任研究員 高田 悠矢氏が、日米各4,000人以上を対象に実施した大規模調査結果をもとに『生成AIが労働市場に与える影響とは?』をテーマに解説しています。求職者や企業の採用担当の方など、多くの方にご参考としていただけますと幸いです。

■ セミナー実施概要

- セミナータイトル:『生成AIが労働市場に与える影響とは?』- 開催日時:2025年6月16日(月)13:00~14:00- 内容:- - 第1部「生成AIは労働市場をどのように変えるのか」(解説:株式会社インディードリクルートパートナーズ 特任研究員 高田 悠矢)- - 第2部「AI:求人から見える情報、労働者の期待、期待があたえる意味」(解説:Indeed Hiring Lab エコノミスト ⻘木 雄介)■ セミナー動画・資料

第1部「生成AIは労働市場をどのように変えるのか」

- 動画:https://youtu.be/xqqVocXcloA- セミナー資料:https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/20250628_dRTRbD_01.pdf

第2部「AI:求人から見える情報、労働者の期待、期待があたえる意味」

- 動画:https://youtu.be/rvAVOwGF7c8- セミナー資料:https://go.indeed.com/GenAI-seminar

Indeed(インディード)について

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト(Comscore 2024年3月総訪問数)です。 Indeed には、5億9,500万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。

