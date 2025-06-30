～省エネお助け隊連携セミナー～「カーボンニュートラルに向けた最新動向＆支援制度紹介」参加者募集開始
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
第1部：カーボンニュートラルに向けた最新動向
https://prtimes.jp/a/?f=d129729-37-4affbfdd347574c0497b9865a0fe9cc8.pdf
１．概要
日時 ：2025年7月17日(木)14:00～16:00（13時30分～受付開始）
場所 ：神戸市産業振興センター会議室902+903（現地参加のみ）
定員 ：50名 ※定員に達し次第締め切ります
参加申込フォーム：https://forms.office.com/r/90cP0W9Xyf
対象 ：神戸市内をはじめとする兵庫県内中小企業・支援機関担当者等
参加費：無料
主催 ：公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
共催 ：独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部・兵庫県・神戸市・公益財団法人ひょうご産業活
性化センター・神戸商工会議所・株式会社みのりアソシエイツ・NPO法人ワット神戸・一般社
団法人省エネプラットフォーム協会
２．セミナープログラム
第1部：カーボンニュートラルに向けた最新動向
(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部 中小企業アドバイザー 小西 豊樹 氏
第2部：カーボンニュートラルに向けた支援制度情報
１.カーボンニュートラル支援専門家派遣事業
(公財)ひょうご産業活性化センター 創業推進部 取引振興課 課長 仲山 文章 氏
２.省エネお助け隊（省エネ事例など）
株式会社みのりアソシエイツ 代表取締役 山田 美紀 氏
３.中小機構無料相談窓口＋令和7年度KOBE中小企業版SBT認証取得補助金
(独)中小企業基盤整備機構近畿本部 企業支援部 企業支援課 主任 奥田 菜穂 氏
(公財)こうべ産業・就労支援財団 産業イノベーション推進部 課長 元川 美雪 氏
第3部：兵庫県における中小企業向け脱炭素経営支援制度
兵庫県 環境部 環境政策課 副課長兼温暖化対策班長 加茂 慎 氏
概要チラシはこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d129729-37-4affbfdd347574c0497b9865a0fe9cc8.pdf