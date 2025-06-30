「堺 NeXt Drive」キックオフイベントを開催します

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堺市役所


　


　堺市では、令和7年度から、市内企業によるデジタル技術（D）を活用した新規事業創出やビジネス変革等のトランスフォーメーション（X）への挑戦を後押しする「堺市DX新規事業創出業務」を、


「堺 NeXt Drive」と名付け、新たに実施します。


　本業務では、5社程度の支援対象企業を選定し、新規事業創出に関する講座・ワークショップ、堺DX推進ラボ参画機関や堺市等の施策、メンターによる伴走支援、成果報告会によるプロモーション機会等を提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組むモデル企業の創出と、市内企業全体のDX推進に向けた機運醸成を図ります。


　また、プログラムの開始に先立ち、DXを実践している市内企業をゲストに迎え、キックオフイベントを以下のとおり開催します。



下記概要内容やチラシをご覧いただき、ぜひ現地にてご参加ください！



＼チラシはこちらからダウンロード！／


https://prtimes.jp/a/?f=d100533-224-461a7cba476785031e0c0a759c415898.pdf


1　キックオフイベントの概要　　

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/224_1_c6f6d0930ec19011dc99de9ab2920fbf.jpg?v=202507020254 ]


2　堺DX推進ラボ

　堺DX推進ラボは、事務局の堺市を含め市内の産学官金17機関が連携し、市内企業のデジタル化・DX推進を地域ぐるみで支援する体制です。令和5年10月に、経済産業省とIPA（独立行政法人情報処理推進機構）が選定する「地域DX推進ラボ」に認定されました。


　詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。


https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakaidxsuishinlabo.html



３　お問い合わせ

堺市　産業振興局　産業戦略部　地域産業課


担当者：廣田　坂本


電話：072-228-7534


ファックス：072-228-8816


メール:chisan@city.sakai.lg.jp