2025年度極楽湯イメージガール・アンバサダー決定のお知らせ
株式会社極楽湯
2025年度極楽湯イメージガール
2025年度極楽湯アンバサダー
1995年4月16日生 30歳 埼玉県出身
2025年度極楽湯イメージガール
株式会社極楽湯（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史）は、明るく元気で「極楽湯」の健康的な雰囲気に合う女性4名を2025年度『極楽湯イメージガール』、男性1名を2025年度『極楽湯アンバサダー』として起用することを決定いたしました。極楽湯のポスターやチラシ等の印刷物への掲載ならびに店舗イベント等への参加を通じて、積極的なＰＲ活動に取り組んでいただきます。
極楽湯イメージガール
左から
加藤あみ (かとう あみ)
出身地：千葉県
雨莉さな (あめり さな)
出身地：秋田県
加藤愛梨 (かとう あいり)
出身地：埼玉県
佐藤美輝 (さとう みき)
出身地：愛知県
極楽湯アンバサダー
2025年度極楽湯アンバサダー
岩城 直弥 (いわき なおや)
1995年4月16日生 30歳 埼玉県出身
2016年俳優デビュー。
舞台を中心にCM出演など活動中。
岩城直弥X：https://x.com/n_iwk0416
公式HP：https://iwakinaoya-officialsite.com/
会社概要
【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100％子会社
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 剛史
設立 ： 2017年1月
本社 ： 〒102-0083
東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
資本金 ： 4,000万円
事業内容： 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス
URL ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/