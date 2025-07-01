【千葉県習志野市】発達支援研修公開講座「子どもの生きる力を伸ばす体験とは」を開催します！
●講師について
汐見 稔幸氏
講師：汐見 稔幸（しおみ としゆき）氏
所属：一般社団法人家族・保育デザイン研究所 代表理事
プロフィール：
1947年大阪府生まれ。教育・保育評論家。東京大学名誉教授、白梅学園大学名誉学長、全国保育士養成協議会会長、日本保育学会理事（前会長） 。子育て番組のコメンテーターや講師・講演活動等、多方面で活躍されている。
●日程・申し込み
●日時：令和７年８月７日（木）１３：３０～１５：３０（開場１３：００）
●会場：習志野市民ホール（プラッツ習志野） 京成線「京成大久保駅」徒歩 1 分
●参加費：無料
●定員：２９０人（先着順）
●申込期間：７月１日（火）～８月３日（日）
●申込方法：下記フォーム（ちば電子申請サービス）から申し込み または電話・FAXにて下記問い合わせ先に申し込みください。
●その他：保育あり（６カ月～就学前、事前申込）。手話通訳あり。
【申込みフォーム】
https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=44182&accessFrom=(https://apply.e-tumo.jp/city-narashino-chiba-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=44182&accessFrom=)
●発達支援研修公開講座とは
ひまわり発達相談センターが発達支援に関わるテーマをもとに、講師を招き毎年開催している講座です。一般市民をはじめ、発達支援や子どもを取り巻く関係者（保育士、幼稚園・小中学校教諭、保健師、市内外の事業主等）を対象として、発達障がい等の理解・啓発を広げていくことを目的としています。
昨年度の様子
【問い合わせ先】習志野市ひまわり発達相談センター
TEL:047(451)2922
FAX:047(451)2002