Experience Alliance（XA）がスポンサーを務める、interfm『J LIVE RADIO』がスタート！

MMOL Holdings株式会社

MMOL Holdings株式会社(本社:東京都、代表取締役:河野 貴伸)が旗手を務める企業連合体「Experience Alliance(XA)エクスペリエンスアライアンス」は、株式会社InterFM897(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大木 秀幸)が放送するラジオ番組『J LIVE RADIO』のスポンサーを務めることをお知らせいたします。

「仕事も遊びも本気!」XAの理念と完全にシンクロする番組コンセプト

『J LIVE RADIO』は、人生を全力で楽しむビジネスパーソンを応援するラジオプログラムとして、毎週水曜日21:00~21:30に放送されます。番組では、さまざまな業界で第一線を走り続けるゲストの「今」「過去」「転機」そして「これから」や「ビジョン」まで深掘りし、普段はなかなか語られない裏話や、チャレンジの舞台裏、仕事と遊びの絶妙なバランスの取り方など、聞き応えたっぷりのエピソードをお届けします。

Experience Allianceもまた、「体験価値の創造」を通じて、従来のビジネスの枠を超えた新たな価値を生み出すことを目指す企業連合です。加盟企業はそれぞれの分野で革新的な取り組みを推進しながら、「仕事も遊びも本気」で取り組むプロフェッショナル集団として活動しています。この番組コンセプトとXAの理念の完璧な一致が、今回のスポンサーシップ締結の背景です。

番組概要

番組名: J LIVE RADIO

放送局: interfm(東京:89.7MHz、横浜:76.5MHz)

放送日時: 毎週水曜日 21:00~21:30 ※初回放送7月2日(水)

DJs:

- 田中準也(株式会社サン 代表 プロデューサー/コネクター)- 長崎亘宏(講談社Cステーション)

番組サイト: https://www.interfm.co.jp/jliveradio

ハッシュタグ: #JLIVERADIO

メールアドレス: jlive@interfm.jp

講談社Cステーション:https://cstation.kodansha.co.jp

MMOL Holdings株式会社 代表取締役 河野貴伸 コメント

『J LIVE RADIO』の「仕事も遊びも本気!」というコンセプトは、まさにExperience Allianceが体現している価値観そのものです。私たちXAのメンバー企業は、ビジネスを通じて社会に新たな体験価値を提供すると同時に、自らの人生も全力で楽しんでいます。この番組を通じて、同じ志を持つビジネスパーソンの皆様と繋がり、共に新しい未来を創造していきたいと考えています。

本件に関するお問い合わせ先

Experience Alliance(XA)事務局

MMOL Holdings株式会社 広報部

担当:坂野

Email:pr@exal.li

公式サイト:https://exal.li/

Experience Alliance 加盟企業一覧- An Ecosystem for Nurturing Organizations:MMOL Holdings inc(https://mmol.holdings/)- Coffee Shop「隣(tonari)」/ Collaboration:往来 inc(https://tonari-no-baiten.jp/)- AI Business Implementation:MMOL inc(https://mmol.co.jp/)- Next-Generation Creative Agency:Golden Record inc(https://goldenrecord.jp/)- New Business Development Support:Incubate Harbor inc(https://incubateharbor.com/)

Experience Allianceは、業界の垣根を越えた協創により、ビジネスと人生の新たな可能性を追求し続けます。