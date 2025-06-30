【McQueen】Tバー スリング バッグに2025年秋冬プレコレクションの新色が登場
株式会社ケリングジャパン アレキサンダー マックイーンディビジョン
Image courtesy of McQueen
マックイーンのニューアイコン「Tバー スリング バッグ」に、2025年秋冬プレコレクションの新色が登場します。
価格：\332,750 (税込)
パイソン「オンライン限定」
価格：\363,000 (税込)
アレキサンダー・マックイーン クライアントサービス
Image courtesy of McQueen
マックイーンのニューアイコン「Tバー スリング バッグ」に、2025年秋冬プレコレクションの新色が登場します。
一枚の革を丁寧に折りたたみ、縫い合わせて成型し、メゾンの象徴である T バーで仕上げています。
シトロン、グリーン、ローズ、パイソン (オンライン限定) が展開。
ブティックおよびオンライン（alexandermcqueen.com）で購入可能です。
価格：\332,750 (税込)
サイズ：W20 × H13-16 × D0.5-12cm
カラー：シトロンイエロー、ビリジアングリーン、ローズ
パイソン「オンライン限定」
価格：\363,000 (税込)
サイズ：W20 × H13-16 × D0.5-12cm
【お問合せ先】
アレキサンダー・マックイーン クライアントサービス
0120-992-297
https://www.alexandermcqueen.com