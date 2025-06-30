一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】クラウドファンディング “スタート”

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一般社団法人　日本ソサイチ連盟


日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。




ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。




「応援プロジェクト第一弾」として、ユニフォームへの名前入れ企画(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/05425320250118)などをすでに発表させていただいております。


そして本日【クラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)】をスタートさせていただきました。


※リターンは随時追加してまいります



ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)



集まった資金は全額、選手負担軽減に活用させていただきます。
世界大会を控えるソサイチ日本代表へのご声援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。



ソサイチ日本代表2025応援プロジェクト第一弾



“名物”となりつつ「ユニフォーム名入れ」、貴方の名前がユニフォームに刻まれます


【ゴールドサポーター5,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/05425320250118)


【シルバーサポーター3,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/61002274120508)


【ライト応援プラン1,000】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/22120652650200)



ソサイチ日本代表2025


【GK】


成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA


深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24




【FP】


伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO


横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA


森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY


上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA


阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO


箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA


中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N


田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA


荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO


圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン


氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO


佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA


濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA


縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン



































その他


その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。



ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/