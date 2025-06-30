一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】クラウドファンディング “スタート”
日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。
ソサイチ日本代表はThe Football 7 Federation（通称 FIF7）が主催するFOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP 2025（ブラジル・クリチバ）に参戦いたします。
「応援プロジェクト第一弾」として、ユニフォームへの名前入れ企画(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/05425320250118)などをすでに発表させていただいております。
そして本日【クラウドファンディング(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)】をスタートさせていただきました。
※リターンは随時追加してまいります
ソサイチ日本代表がW杯へ挑戦｜選手負担を減らし悲願の世界一へ ＃JFAクラファン(https://camp-fire.jp/projects/857927/view?list=search_result_projects_popular)
集まった資金は全額、選手負担軽減に活用させていただきます。
世界大会を控えるソサイチ日本代表へのご声援、ご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。
ソサイチ日本代表2025応援プロジェクト第一弾
“名物”となりつつ「ユニフォーム名入れ」、貴方の名前がユニフォームに刻まれます
【ゴールドサポーター5,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/05425320250118)
【シルバーサポーター3,000】ユニフォーム・名入れ【7/11(金)〆切】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/61002274120508)
【ライト応援プラン1,000】(https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/22120652650200)
ソサイチ日本代表2025
【GK】
成田 力哉｜NARITA RIKIYA｜LAZO YOKOHAMA
深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜J LEGENDZ → FUKUOKA CITY24
【FP】
伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO
横山 航河｜YOKOYAMA KOGA｜VOLVER OSAKA
森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY
上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA
阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO
箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA
中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N
田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA
荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO
圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン
氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO
佐々木 僚太｜SASAKI RYOTA｜VOLVER OSAKA
濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA
縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン
その他
その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。
ソサイチとは？：http://j-society.com/society
一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/
FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/