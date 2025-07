スクワッドビヨンド。ネット広告配信費 推定7,000億円を突破。

株式会社Squad

スクワッドビヨンド

株式会社Squad(本社:東京都港区、代表取締役:杉浦稔之)は、自社が運営するSquad beyond(スクワッドビヨンド)が、年間で推定7,000億円(*注1 当社算出モデルに基づく)のWEB広告に利用される規模に到達したことをお知らせいたします。あわせて、今後更なる機能開発を進め、圧倒的な統合プラットフォームを目指してまいります。

日本のインターネット広告媒体費の約1 / 4で利用されるSquad beyond

【デジタルマーケティング・広告の領域で圧倒的な立ち位置】

”Squad beyond”を利用して配信されるインターネット広告配信金額が、年間推定7,000億円を突破いたしました。日本のインターネット広告媒体費(約2.96兆円、当社市場領域である約2.68兆円)の26.1%を占める規模にまで成長しています。*注1。日本のデジタル広告・WEB広告においてこれだけのシェアを占めるサービスは数少なく、マーケティング・広告運用の領域において国内最大級のインフラになります。

また、過去1年間での流通PV(*注2 当社計測実績。当社システムで作成されたページが有料広告で配信されたアクセス(広告配信PV)×連携された広告媒体レポートのCPCから換算)は、成長率200%を超え、この規模に至って市場規模以上の成長を続けています。

直近でも高い成長率。流通PV数200%。市場の伸びを上回る成長。比率も上昇。

市場の伸びを超える成長し、比率も上昇。

日々比率が高まる中、ご導入いただく企業様も広がり、広告業界はもとより大手事業者様・メーカー企業様からもお引き合いをいただきご採用いただいております。業界や職種も専門性の高い方々から、業界問わずデジタルマーケティング領域に関わるすべての事業、企業様にもご利用いただき、マーケティングインフラとして拡がりをみせております。

【専門性の高いプロ向けツールから、マーケティングプラットフォームへ】

Squad beyondはこれまで、運用型WEB広告の中でもダイレクトレスポンス型の広告運用をする事業者やマーケティング担当者に対して、LP制作・最適化・レポーティング・改善プラットフォームSaaSとして開発されてきました。

今後、日本国内のインターネット広告のおおよそ1/4に利用されるプラットフォームSaaSとして運営する中で蓄積される配信データや、培ってきたノウハウを活用し、「人を生かす」という企業理念の元、さらに加速すると予想されるAIネイティブ時代に、最も人が生きるAIの使い方を提案・提供するマーケティングプラットフォームとして進化を目指します。

【今後のアップデート方針】

2025年上期は42の機能をリリース。毎月6以上の機能リリースを実施。マーケティングプラットフォームとしてさらに拡張してまいります。

方向性

- UI/UX全面改修- 配信情報、実績データの活用- 広告配信、運用に関わるコンプライアンス、ガバナンス支援- マーケター、担当チームの育成ノウハウの平準化するチーム機能

予定)

UI/UX全面改修

UI変更を、全面的にリリース。

今後、新しい機能は、新しいUIに搭載されます。

配信情報、実績データの活用

・成果最大化につながる分析・企画に活用する情報提供

例)「商材ジャンル、広告媒体別の成果動向」

例)「配信量動向」

例)「訴求方法やスタイルのトレンド」

・利用データをもとにした機能改善

成果最大化のための制作、改善の精度&スピード向上する各種機能

広告配信、運用に関わるコンプライアンス、ガバナンス支援

「ブランド保護」「デジタル資産保護」

マーケター、担当チームの育成ノウハウの平準化するチーム機能

大規模広告運用、大量の広告PVを担うチームの"ノウハウ”を平準化するためのチーム機能。

今後の機能リリースにご期待ください。

※具体的な機能は、Squad beyondサービスサイト(https://squadbeyond.com/)・リリースノート(https://squadbeyond.com/blog_tag/%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/)でお知らせいたします。X公式アカウント(https://x.com/squadbeyond)(https://x.com/squadbeyond)をフォローいただけますと最新の情報を随時更新しております。

【 Squad beyond・機能 】

”Squad beyond”は単なる広告運用ツールではなく、専門性の高いプロに好まれる広告運用プロセス全体を内包する統合型プラットフォームとして進化し続けてまいりました。

それぞれの機能はもちろんのこと、小規模~複数名での運用において、一連のフローをワンストップで管理運用ができ、デジタルマーケティングの効率を劇的に改善します。これにより、企画、分析、検証PDCAといった成果に直結する業務にリソースを集中することができ、成果向上に結びつきやすくなります。

ノーコードで操作可能なシステムのうえ、初めての方にすぐにお使いいただくため、専任のサポートチームがサポートいたします。さらに、素材制作のご依頼受け、運用のBPOなどのサービスもご用意。自社運用支援から、外注制作、外注運用、運用内製化の育成など、広くご支援いたします。

ネット広告の配信・運用・管理に必要なすべての業務をSquadbeyondで完結。

Squad beyondの機能群- LPビルダー ~ほぼノーコード&Widgetで圧倒的な制作スピード。- - ノーコード制作。どなたでもかんたんに制作開始。コード編集も可能。- - 制作中の修正やレビューも1つの画面で。- - 成果が出る最新のLPデザインや動きも1クリックで適用。- - スワイプLP、ABテスト、アンケートLPなど、1400のテンプレ。- - 流行りの広告スタイル、デザインをどこよりも早く(ウィジェット機能)。- 配信の最適化(ポストバック機能)- 各種分析・自動レポート機能 ~爆速検証で、成果を最大化。- - 成果ダッシュボード(CV計測、媒体連携、LINEにも対応)。- - 離脱分析、流入別・クリエイティブ別成果分析(ヒートマップ、クリエイティブレポート、独自分析ブランチオペレーションなど)。- - LINEおともだち登録のCV計測(LINE公式との機能連携)。- チャット&コメント ~あらゆるコミュニケーションを1つに。- - 社内、代理店、クライアント。すべての関係者とのやりとりを画面上で。制作編集や修正、プレビュ、配信の審査まで。ワンストップ運用を支えるコミュニケーション機能。- 配信サーバ強化&最適化 ~広告で成果を出す爆速サーバを提供。- - 圧倒的なIMP、広告配信を支えるサーバ運用。- - 配信の最適化(ポストバック機能)。- - 安定稼働。- - 自社開発チームによる表示速度の改善を常時実施。- 独自ドメイン対応 ~広告配信は、独自ドメインにも対応。- 専任のサポートチーム ~すぐ解決 非エンジニアでもフル活用。- - サポート体制(2025年5月実績、平均初回返答25秒。*注3)- - 専任のカスタマーサクセスチームがご支援いたします。- 日々進化 ~SaaSサービスの強み。- - 毎月の機能リリース・更新を継続。2025年上期 42の機能をリリース。

これらの機能群を通じて、代理店様や広告主様にとって“業務と成果をLP制作 → 配信 → 計測 → 改善と一連の流れで繋ぎ最大化する、ワンストップの環境”を実現しています。

今後は、前述にもあるAIの存在感が増す環境を見据えた、人を生かすプラットフォームを目指し、デジタル広告領域だけにとどまらずCRMや販促などの周辺領域への拡張や連携を視野に、横断型のプラットフォームとしてさらなる価値創出に挑戦してまいります。

Squad beyond(スクワッド ビヨンド)とは

Squad beyondは、株式会社Squad(旧社名 株式会社SIVA。2025年1月社名変更)が運営する、デジタルマーケティングのワンストッププラットフォームです。デジタル広告を配信するために必要な企画・制作・審査・配信・分析・レポートまで一連のフローを1つに統合し、一気通貫で運用する環境を提供します。制作エディタ、検証・分析機能、チームメンバーや別部門、代理店やクライアントまで多様なメンバーとのコミュニケーション機能、さらには広告配信サーバやドメインの管理まですべて統合しています。2016年よりサービスの本格開始。ご利用実績は大手代理店や大手メーカー、事業主様を中心に、2025年1,000社以上の企業様に導入され、年間推定7,000億円の広告配信に利用されています。

これら一連の機能を、月額定額のSaaSサービスでご提供しており、配信サーバや専任サポートチームによるご支援も含まれています。あわせて、クライアント様のご要望に対し、広告素材の制作やマーケティングコンサルもご提供しています。(個別の素材制作や、BPO、戦略支援、コンサルなどについては別途お見積りしております。)

【会社概要】

会社名:株式会社Squad (旧社名 SIVA。2025年1月社名変更。)

所在地:東京都港区芝5丁目26-16 Mita-S-Garden 4F

代表者:代表取締役社長 杉浦稔之

設立:2016年10月

事業内容:”Squad beyond”をはじめとする、広告・販促領域におけるマーケティングSaaSの企画・開発・提供。カフェ運営(コミュニティ事業)

WEBサイト

- Corporate https://squad-s.com/

- Service https://squadbeyond.com/

- Cafe https://squad-base-cafe-by.siva-s.com/

The Heart of Who We Are

https://sivasq.siva-s.com/

https://www.wantedly.com/companies/siva-s

【本件に関するお問い合わせ】

担当:増田

MAIL:beyond-notifysquad@siva-s.com

お問い合わせフォーム:https://squad-s.com/contact/

【積極採用】現在、株式会社Squadでは事業拡大に伴い、セールス、カスタマーサクセス、エンジニア、マーケティングなどのポジションを採用中です。カジュアル面談から実施しております。コーポレートサイトリクルートページ(https://squad-s.com/recruitments/)。Youtrustページ(https://youtrust.jp/companies/5489a24654001ac3cb6313862cf35aeb)・Wantedlyページ(https://www.wantedly.com/companies/siva-s/projects) などから、お気軽にご連絡ください。

注記)

注1:配信金額推定は、広告媒体CPC30円換算として算出。

対象とする市場規模について、インターネット広告費用29,611億円、予約広告費2789億円除く、26822億円。

出典:電通「2024年 日本の広告費」

注2:2024年1月~12月、当社実測数値より。

注3:2025年5月、当社実測数値より。