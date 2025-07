¡ØLAZARUS ¥é¥¶¥í¡ÙLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¦Ãå¤»¤«¤¨ÇÛ¿®³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:美藤 宏一郎)の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:加藤 周太郎)は、LINEスタンプ・LINE着せかえ『LAZAURS ラザロ』の配信を開始したことをお知らせいたします。

■『LAZARUS ラザロ』とは

スキナーの陰謀に対抗すべく集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。

彼らは、人類を救うことができるのか?

公式HP:https://lazarus.aniplex.co.jp/

(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

■LINEコンテンツの配信はこちら

LINEスタンプ 『LAZARUS ラザロ』(40点 100 コイン/250 円)

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31113295

LINE着せかえ 『LAZARUS ラザロ』(1種類 150 コイン/370 円)

LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6eb0873e-ec9f-4acf-9a58-c5cb3e041285

