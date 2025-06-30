【いーふらん】買取専門店 おたからや新店舗オープンのご案内（5月）
株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「買取専門店 おたからや」事業において、2025年5月に16件の新店舗をオープンしましたことをお知らせいたします。
・オープン店舗一覧
おたからや なるぱーく店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/narupark/
住所：〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里3丁目232 なるぱーく 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや イオンタウン仙台泉大沢店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-sendai-izumiosawa/
住所：〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢1丁目5-1 イオンタウン仙台泉大沢 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休
営業時間：10:00～20:00
おたからや アクロスプラザ関店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ap-seki/
住所：〒501-3822 岐阜県関市市平賀456-4 アクロスプラザ関敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休（年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや スーパーバリュー八王子高尾店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/sv-hachiojitakao/
住所：〒193-0834 東京都八王子市東浅川町546-20 スーパーバリュー 八王子高尾店敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休（年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや ハローズ夢前台店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yumesakidai/
住所：〒670-0065 兵庫県姫路市上手野309-6 ハローズ 夢前台店敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休（年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや ラザウォーク甲斐双葉店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kai-futaba/
住所：〒400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木645-1 ラザウォーク甲斐双葉 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休
営業時間：10:00～21:00
おたからや オークワ高田神楽店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/takada-jinraku/
住所：〒635-0025 奈良県大和高田市神楽2丁目109-34 オークワ 高田神楽店敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや みやぎ生協明石台店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/akaishidai/
住所：〒981-3332 宮城県富谷市明石台6丁目1-20 みやぎ生協 明石台店敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや 江戸崎ショッピングセンター店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/edosaki-sc/
住所：〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲4836 江戸崎ショッピングセンター パンプ 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや ラピタ本店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/lapita-honten/
住所：〒693-0001 島根県出雲市今市町87 ラピタ本店 2階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや ヨークプライス野田店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/yp-noda/
住所：〒278-0037 千葉県野田市野田721-1 ヨークプライス野田店 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや ミスミモール店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/misumi-m/
住所：〒669-1513 兵庫県三田市三輪4丁目5-30 ミスミモール敷地内 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや マツヤスーパー大津美崎店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ms-otsumisaki/
住所：〒520-0841 滋賀県大津市美崎町5-1 マツヤスーパー 大津美崎店 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや しずてつストア菊川南店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kikugawaminami/
住所：〒439-0025 静岡県菊川市土橋342 しずてつストア菊川南店 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや Fマート津南店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/fmart-tsuminami/
住所：〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1172-1 F☆マート 津南店 1階
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
おたからや 高槻センター街店
HP：https://www.otakaraya.jp/shop/takatsuki/
住所：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町20-11
電話番号：0120-555-600
定休日：年中無休 （年末年始は除く）
営業時間：10:00～19:00
・買取専門店おたからやについて
おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店で、全国に1,400店舗（2025年6月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。
金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。
全国1,400店舗での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。
査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。
専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。
※一部販売を行っている店舗もございます。
＼ 買取専門店おたからやへの査定依頼はこちらから ／
おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/
電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）
・いーふらんってどんな会社？
◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの買い取り専門店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。
◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、前期は売上840億円を達成いたしました。
◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,400店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。
※2024年8月8日～8月14日の直営店（224店舗）に頂いた評価をもとに出した結果です。
◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。
【株式会社いーふらんの概要】
社名：株式会社いーふらん
設立年月：2000年3月
代表取締役会長 渡辺 喜久男
代表取締役社長 鹿村 大志
所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階
ホームページ：https://e-fran.jp/
事業内容：
リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)
本件に関するお問い合わせ窓口
株式会社いーふらん 広報担当：八重倉
TEL：045-330-4410