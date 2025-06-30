【期間・地域・価格で勝負！】ニッカホーム “夏のトイレリフォームキャンペーン” 7/1～8/31 開催！
住宅リフォーム事業を展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社では、2025年7月1日(火)から8月31日(日)まで、東京都内の4店舗（八王子・町田・調布・江戸川）限定で「夏のトイレリフォームキャンペーン」を開催いたします。
期間限定＆店舗限定の本キャンペーンでは、各店おすすめの特典や商品プランをご用意。
トイレまわりのリフォームをご検討中の方に向け、お得な2ヶ月間となっています。
■ キャンペーン概要
日頃のご愛顧に感謝を込めて、ニッカホーム関東支社では、東京都内の以下4店舗で「夏のトイレリフォームキャンペーン」を開催いたします。
キャンペーン期間：
2025年7月1日(火)～8月31日(土)
対象店舗：
ニッカホーム八王子ショールーム
所在地：東京都八王子市大横町11-8 オアシス2 1階
公式ＨＰ：https://hachioji-nikka.com/
ニッカホーム町田ショールーム
所在地：東京都町田市本町田947-1 ベルヴィラージュ2 1階
公式ＨＰ：https://machida-nikka.com/
ニッカホーム調布ショールーム
所在地：東京都調布市国領町1-1-1 八雲台マンション 1階
公式ＨＰ：https://chofu-nikka.com/
ニッカホーム江戸川ショールーム
所在地：東京都江戸川区東小松川2丁目33-12 ハイムミッドランド1階
公式ＨＰ：http://edogawa-nikka.com/
※営業時間（4店舗共通）平日：8:30～17:30、第1・2・3土曜／日曜：10:00～17:00
※キャンペーンの特典内容や対象商品は、各ショールームごとに異なります。
詳しくは店頭またはお電話にてお問合せください。
ニッカホームは2025年で創業38周年を迎えました。
住宅リフォーム・リノベーション・増改築など、住まいに関する幅広い工事に対応し、地域に根ざしたサービスを提供しています。
これからも「住まいの専門家」として、地域の皆さまの暮らしに寄り添い、品質・価格・対応力で選ばれるリフォーム会社を目指してまいります。
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）
年商：グループ全体 665.7億円（2023年度）
施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）
累計812,111件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
ニッカホーム株式会社 関東支社
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ニッカホーム株式会社 関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田