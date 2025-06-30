医療情報誌 月刊『集中』2025年７月号 巻頭インタビュー 笠原群生・国立成育医療研究センター 病院長／集中OPINION 三浦瑠麗・山猫総合研究所 代表取締役 他
▲月刊『集中』７月号
巻頭インタビュー
笠原 群生 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 病院長
次世代へ繋ぐ成育医療で世界をリード ～小児・周産期・女性医療を起点とする生涯の健康支援～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
HITO病院 心を癒やし「人」を中心に据えた医療を
第88回「日本の医療の未来を考える会」リポート
意思決定が困難になった後に備え 家族等と話し合うACPの重要性
中西 浩之 厚生労働省医政局地域医療計画課 外来・在宅医療対策室 室長
木澤 義之 筑波大学医学医療系緩和医療学分野 教授
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_MirainoKai_88.pdf
集中OPINION
三浦 瑠麗
株式会社山猫総合研究所 代表取締役
トランプ後の世界で日本はどうなる リスクを負って成長を目指す覚悟を
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
政治
・「右のポピュリズム」は参院選で何処まで伸びるか
・年金法案の３党合意で「あんパン」問答
・内閣不支持率に歯止めを掛けた小泉農水相
・厚労省ウォッチング トランプの薬価引き下げは本気かハッタリか
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_kw207.pdf
・厚労省人事ウォッチング 薬系技官の「医薬局長」奪取は叶うか
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_kjw93.pdf
・政界サーチ 今度の投票行動、ＡＩに相談してみるか
経済
・経済的負担の軽減、少子化対策として進む教育費改革
社会
・ガバメントクラウド推進法が施行
・未確認情報
フジ内部調査報告書とプロアクト法律事務所の評判
便が大きな価値を持つ可能性、腸内細菌に注目
医師の世論調査「参議院選挙2025について」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2507_YoronChosa.pdf
連載
・私と医療 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・女性人材を活かす病院経営 三重県立総合医療センター
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation Hortensia ／Zucchero
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
村上 信五 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 特任教授
・患者のキモチ 医師のココロ
香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
【集中出版グループについて】
集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師544人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf
University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
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