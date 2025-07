『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』『トラップ』などワーナー・ブラザース最新映画4作品が7月1日（月）よりU-NEXTで見放題独占配信。

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年7月1日(火)より、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(以下、WBD)が製作・配給するハリウッド最新映画を、劇場公開を経て、日本国内においてどこよりも早く見放題で独占配信いたします。

U-NEXTは2024年9月19日、WBDと独占パートナーシップ契約を締結し、日本では動画配信サービス「Max」がU-NEXT内でサービスを提供開始しました。これにより、Maxの2,500作品以上、16,000エピソード以上に及ぶ膨大なライブラリをU-NEXTで独占配信。「HBO」「Maxオリジナル」「ハリー・ポッター」シリーズ、「DC」ユニバースの映画作品を始め、WBD傘下のワーナー・ブラザース、カートゥーン ネットワーク、ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネットの最新作からアーカイブまで、ラインナップを強化してまいりました。また2025年5月22日には、TBS火曜ドラマ「初恋DOGs」など、日本コンテンツをMaxを通じて世界配信することも発表。グローバルでの競争力向上に向けてさらなるパートナーシップ強化に努めています。

https://www.unext.co.jp/ja/press-room/japanese-content-to-stream-internationally-on-max-2025-05-22

今回のワーナー・ブラザース最新映画の見放題独占配信は、Maxとの映画作品における新たな取り組みの第1弾です。劇場公開後、U-NEXT配信が可能な最速タイミングでレンタル配信期間を経て、日本国内ではどこよりも早くU-NEXT独占で見放題配信いたします。

7月1日より見放題独占配信開始!劇場公開1年以内のハリウッド大作をどこよりも早くU-NEXTで

2025年7月1日(火)より、以下のワーナー・ブラザース映画の最新作4作品をU-NEXTで見放題独占配信いたします。いずれも劇場公開から1年以内の作品で、U-NEXT見放題独占で楽しめます。

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』

劇場公開:2024年10月11日/U-NEXT見放題配信:2025年7月1日開始

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & (TM) DC. ALL RIGHTS RESERVED.

監督:トッド・フィリップス/出演:ホアキン・フェニックス、レディー・ガガ

妄想か、現実か…。ホアキン・フェニックス主演による傑作サスペンスの続編

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0161277

『トラップ』

劇場公開:2024年10月25日/U-NEXT見放題配信:2025年7月1日開始

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

監督:M・ナイト・シャマラン/出演:ジョシュ・ハートネット、アリエル・ドノヒュー

優しい父親の正体は残忍な殺人鬼…。M.ナイト・シャマラン監督によるサイコスリラー

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0167104

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』

劇場公開:2024年12月27日/U-NEXT見放題配信:2025年7月1日開始

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved.

監督:神山健治/声の出演:ブライアン・コックス、ガイア・ワイズ

『ロード・オブ・ザ・リング』につながる伝説の戦いを描くオリジナルアニメーション!

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0179828

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

劇場公開:2025年1月31日/U-NEXT見放題配信:2025年7月1日開始

(C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

監督:ペドロ・アルモドバル/出演:ティルダ・スウィントン、ジュリアン・ムーア

病に侵され安楽死を望む女性と、彼女に寄り添う親友の最期の数日間を描くドラマ

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0187272

劇場新作も、レンタル中の話題作も──今後さらに広がる独占見放題ラインナップ

U-NEXTでは今後も、劇場公開を終え、レンタル配信期間を経たワーナー・ブラザース映画の中から、注目作を中心に日本国内では最速で見放題配信してまいります。

映画館で見逃した作品や話題になった人気作を、どこよりも早く・見放題でお楽しみいただけるようになります。

以下の作品も2025年中に見放題で配信予定です。



『マインクラフト/ザ・ムービー』

劇場公開:2025年4月25日/U-NEXTでレンタル配信中

(C) 2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

監督:ジャレッド・ヘス/出演:ジェイソン・モモア、ジャック・ブラック

何でも作れる四角い異世界へようこそ!世界中で大人気のビデオゲームを実写化!

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0199862

『ミッキー17』

劇場公開:2025年3月28日/2025年7月16日よりU-NEXTでレンタル配信開始

(C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All rights reserved.

監督:ポン・ジュノ/出演:ロバート・パティンソン、ナオミ・アッキー

『パラサイト 半地下の家族』のポン・ジュノ監督が贈る逆襲エンターテイメント!

視聴ページ:https://video.unext.jp/title/SID0186859 ※配信開始日よりアクセス可能

