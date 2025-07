【TEPPEN】 新カードセット「World Domination」実装！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250701tpnpt01(http://goe.bz/20250701tpnpt01)

新カードセット「World Domination」実装!

https://teppenthegame.com/jp/news/351(https://teppenthegame.com/jp/news/351)

スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、新カードセット「World Domination」を、2025年7月1日(火)に実装いたしました。本カードセットには、「ストリートファイター」シリーズや「ロックマンX」シリーズなどのキャラクターが登場します。

"Σ"との決戦後、ようやく平和を取り戻した世界に、

突如「ベガ」と「謎の少女」は"サイコパーティクル"を世界中に散布。

サイコパワーを魔法でパーティクル化させたそれは

人々の心の隙間に入り込み、その者の力を増幅、そして感情を暴走させる。

次々とサイコパーティクルの力に飲み込まれる中、世界の行方はいかに。

ストーリーストーリーストーリーストーリー

新カードセット登場を記念して、特設サイト内にあるQRコードを読み込んだ方に「World Domination」パックチケットを1枚プレゼント。特設サイトをXでシェアすると、さらに1枚をプレゼントします。期限は、2025年7月16日(水)23:59まで。この機会に新カードを入手して、『TEPPEN』をお楽しみください。

■公式番組「TEPPEN HEADLINE #27」で最新情報をお届け!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1954_1_d0efb9a4e308d68a130c1891d4fac7ef.jpg?v=202507010826 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=n8bBH2DeUNY ]

https://youtu.be/n8bBH2DeUNY(https://youtu.be/n8bBH2DeUNY)

「TEPPEN HEADLINE #27」は、新カードセット「World Domination」や6周年アニバーサリー情報など、最新情報盛りだくさんでお届けしました。

プレイヤーの皆様にお楽しみいただけるよう、さまざまなプレゼントをご用意した6周年アニバーサリーの詳細は、ぜひアーカイブよりご覧ください。

<6周年アニバーサリー情報>

- 対象の中から未所持のスキンが1つ入手できる「"スキンパック 2025"チケット」をプレゼント- ランクマッチで役立つ5種のパックチケットを10枚ずつ、合計50枚プレゼント- 月・水・金曜日にログインでパックチケットを2枚ずつ、毎週最大6枚プレゼント- 6周年を記念したパックやジュエルのセットが登場- 通常980ジュエルのシーズンパスが期間限定で無料- 1日1回のランクマッチ参加でパックチケットを最大70枚ゲット

エクストラスキン「ジュリ」登場

その他、2025年7月には、ヒーロー「エイダ・ウォン」に適用できるエクストラスキン「ジュリ」が登場します。

登場を記念して、ログインで「ジュリ」のプレイヤーアイコンをプレゼント。新たなヒーローアーツ演出やBGMにもご注目ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1954_2_f027cf12d4ef531a742601d73c271871.jpg?v=202507010826 ]

※詳細は運営サイトまたはゲーム内よりご確認ください。

▶▶『TEPPEN』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250701tpnpt01(http://goe.bz/20250701tpnpt01)

『TEPPEN』基本情報

タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 15.0以降/Android7.1以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

コピーライト表記 :

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

アプリアイコン

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLCの商標、または登録商標です。

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。