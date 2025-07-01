【配信日時が決定】「TikTok Shop」日本責任者のセミナーを７月２日深夜０時配信スタート！「Commerce NEXT」に今すぐお申し込みを
「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)が主催する大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://x.gd/RSd63)において、TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏が「TikTok Shop」の詳細を語るセミナーの配信時間が決定しました。配信日時は「7月2日（水）深夜0時から」となります。
「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://commercenext.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=netkeizai)は6月26，27日の2日間に12セッションの配信を終了しました。申込者数は1500人を超え、大盛況の内に閉幕しましたが、全ての講座を視聴できなかった方のために27日の配信終了後からアーカイブ配信を実施しています。
そのアーカイブ配信の動画の中に、7月2日（水）深夜0時からTikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏のセミナーも追加します。ぜひ今すぐお申込みいただき、7月2日（水）の配信後にご視聴ください！アーカイブ配信は7月18日（金）までです。
セミナーイベントの詳細＆申込へ :
https://x.gd/RSd63
［7月2日（水）～］TikTok Shopのセミナーを配信
「スタート前から注目度急上昇！『TikTok Shop』の全貌に迫る」
講師：TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏
TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱開洲氏
早稲田大学卒業後、スタートアップや大手テック企業にて事業開発および組織マネジメントに従事。2022年にTikTok Japanへ入社後は、日本・韓国市場をはじめ、アジア太平洋およびEMEA地域におけるユーザーグロース戦略を統括。プロダクト戦略、広告施策、パートナーシップ構築を通じて、継続的なユーザー基盤の拡大に貢献。2025年より現職。
モバイル向けショート動画アプリ「TikTok」のEC機能「TikTok Shop」がローンチ前から、日本でも注目を集めています。「ディスカバリーEコマース」というコンセプトのもと、「TikTok」内で商品との”出会い”から”検討””購入”まで完結できるサービスだといいます。
本セミナーでは、「日本ネット経済新聞」の記者が、「どんなサービスなのか？」「海外での成功事例は？」「今後の進化は？」など「TikTok Shop」に注目している企業が知りたいことを、「TikTok Shop」の日本責任者に聞きます。
セミナーイベントの詳細＆申込へ :
https://commercenext.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=netkeizai
アーカイブ視聴できる［1日目（6月26日配信）］のセッション
＜キーノート（基調講演）＞
- 「コマース領域におけるAI活用の最前線と未来 ～楽天が描く顧客体験の進化～」
講師：楽天グループ 常務執行役員 小林悠輔氏
- 「他社とつながり成長加速へ 「and ST」の描く”共創戦略”」
講師：アンドエスティ取締役CTO 櫻井裕也氏
＜スペシャリスト セッション＞
- 「AIが導くECビジネスの新時代 最新トレンドと事例から学ぶ成功戦略」
講師：ecbeing 上席執行役員 斉藤淳氏
- 「不安定な時代でもEC売上は伸ばせる～売上120％増加したShopifyとKOMOJU導入企業『生活の木』の今とこれから～」
講師：DEGICA Account Executive 加藤洋平氏、生活の木 マーケティング本部 デピュティーゼネラルマネージャー 中村佳央氏
- 「EC年商10億円を超えた20社の共通点とは？～CVR・F2転換率など16指標の実データ公開～」
講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏
- 「大手企業が続々導入！マーケットプレイスの魅力と将来性を訊く」
講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏
セミナーイベントの詳細＆申込へ :
https://x.gd/RSd63
アーカイブ視聴できる［2日目（6月27日配信）］のセッション＜キーノート（基調講演）＞
- 「LTVアップを実現！変動する市場環境における通販ビジネスの新常識」
講師：ファンケル 上席執行役員 通販営業本部 本部長 村岡健吾氏
- 「シニア世代こそデジタルでつながれる！健康行動習慣化アプリ『Comado』が1年半で想定以上のDLを実現した舞台裏とは？」
講師：サントリーウエルネス サービス推進部長 磯田純氏
＜スペシャリストセッション＞
- 「オルビス、ワークマン、LOWYA、KAMOなどの最新事例紹介！～視聴体験をワンタグでSNSライクに～」
講師：visumo 代表取締役社長 井上純氏
- 「3Dセキュア義務化とEC不正対策：ロクシタンジャポン、スプリング・ジャパンの成功事例に学ぶ」
講師：Forter Ltd 日本担当カントリーマネージャー 野田陽介氏、ロクシタンジャポン 情報システム部 ディレクター 吉田諭史氏、スプリング・ジャパン セールス・マーケティング部 部長 徐智瀚氏
- 「【ECサイトの不正対策完全ガイド】不正対策の最前線と新ガイドラインに沿った実務対策」
講師：かっこ O-PLUX事業部 ディビジョンマネージャー 小野瀬まい氏
- 「売れる企画を作るためには『1人のお客様』に着目せよ！ CVR1.4倍を達成した定性分析の手法を徹底解説」
講師：ビービット オムニセグメント事業部 部長 生田啓氏
セミナーイベントの詳細＆申込へ :
https://x.gd/RSd63
聴講申込者向け3大特典- 「ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈
※スペシャリストセッションの聴講＆アンケート回答が条件
- EC市場データブック「EC白書（抜粋版）」進呈
※全体アンケート回答者にデータ提供
- 申込者はアーカイブ視聴可能
※アーカイブ視聴は7月18日（金）まで
セミナーイベントの詳細へ :
https://x.gd/RSd63
イベント概要
イベント名：Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」
会期：2025年6月26日（木）11:00～15:00、27日（金）11:00～15:00
＜アーカイブ＞6/27の配信終了後から7月18日まで（申込は7月18日18時まで）
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）
主催：株式会社日本ネット経済新聞「日本ネット経済新聞」
参加費：無料（事前登録制）
セミナーイベントの詳細へ :
https://x.gd/RSd63
【お問い合わせ先】
株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)
「Commerce NEXT」事務局
E-mail：event@nb-club.com