大人気室内遊び場付き子連れホテル「 Kids Garden ＆ Cocon Garden」と知育玩具「キットウェル」夢のコラボイベントが開催決定！大注目の2025年夏休みイベント
Kit well ＆Kids Garden &Cocon Gardenの夢のコラボ
室内遊び場付き（キッズスペースあり）子連れホテルとは？
千葉県にオープンしたお子様連れ・家族向けの一軒家貸切のホテルです。
Kids Gaden(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/)（千葉県松戸市(https://maps.app.goo.gl/jnyvPLFPB34bvQak8)）は「こどもの国」をイメージした夢の遊び場が室内に広がるホテルです。
Cocon Garden(https://www.instagram.com/cocongarden/)（千葉県木更津市(https://maps.app.goo.gl/y59nMAXQJtfmDcTx7)）は「夢のお城」が貸切できて誰もが主役・プリンセスになれる夢の貸切城ホテルです。
また、どちらも気軽に室内BBQが楽しめたりとこの夏旅行にもピッタリの大人も大満足の貸別荘です。
Kids Garden
Cocon Garden
これからの暑い日や雨の日なども快適に過ごせて、ホテルだけで一日中楽しめる貴重な場所です。
子連れでの食事の不安を取り除いた、遊び場付きのリビングで大人もパーティーやBBQを楽しめます。
もちろん室内BBQは予約や追加料金不要で楽しめるのも嬉しいポイントです。
（材料は各自持ち込み・Kids Garden野外バルコニーでのBBQは事前予約必須）
Kids Gardenの無料BBQ設備
Cocon Gardenの無料BBQ設備
「子連れホテル Kids Graden 泊まれるこどもの国」は
いこーよ千葉県おでかけ人気月間ランキング1位(https://iko-yo.net/facilities/183464)や
BEST OF MINPAKU 2025 アクティビティ部門2位(https://www.instagram.com/p/DI5GmEGzlF6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXJ3OWdsY3Y2dG0ydg==)にも輝いている今大注目の新穴場スポットです。
「泊まれるお城Cocon Garden」は2023年にオープンして以来、子育て世代に大人気となり
芸能人もお忍びで訪れたり、予約半年待ちとなったこともある宿泊施設です。
近隣にある三井アウトレットパーク木更津は、2025/6/23に新エリアがグランドオープンし
アウトレット日本初出店の「instant skateboards」「SOPH.」「PXG」「三陽山長」をはじめ
アウトレット関東初出店の「lululemon」「MAISON KITSUNE」
直営店最大店舗「NIKE FACTORY STORE KISARAZU」
アウトレット日本最大店舗「THE NORTH FACE/HELLY HANSEN/Goldwin」
期間限定ショップ「AHKAH」「FENDI」など人気ブランド多数増え、
日本一の店舗数（30店舗増の330店舗）アウトレットとなり話題沸騰中です。
2025年1月におでかけ人気ランキング１位獲得
2025年の日本一の民泊を決める大会で部門２位を獲得
芸能人もお忍びで来る!?︎Cocon Garden
話題の木更津アウトレット
Kit well（キットウェル）とは？
楽天、Amazon共にランキング1位の【マグビルドシリーズ】や【シルキーサンド】
などの知育玩具を展開しています。
GOOD TOY AWARD 2023で芸術と遊び賞をW受賞
「楽しさ」「能力向上」を兼ね備えた知育玩具で遊ぶだけで成長できるおもちゃです。
創造力や集中力・空間認識能力、論理的思考、好奇心、想像力など…
子どもの様々な能力に影響を与えます。
コラボイベント詳細
大人気子連れホテルと大人気知育玩具メーカーの夢のコラボイベントは2回開催予定です。
夏休みにピッタリの子供向けイベントにぜひご参加ください。
コラボイベント第一弾
【イベント内容】
・子連れホテル Kids Garden 合計30名無料ご招待
・マグビルドや宿泊割引券、宿泊券の当たるビンゴ大会あり
・そのまま宿泊も可能（３部のみ・別途宿泊費2万円必要）
※会場までの交通費は各自ご負担ください。
【開催日】2025/7/25(金)
【時間】１.13時～15時半
２.16時～18時半
３.19時～21時半（３.のみ別途2万円でそのまま宿泊可能・チェックアウト11時）
※各回定員10名・合計30名
【応募期間】2025/7/1(火)～7/12(土)
【参加条件】
１.各アカウントフォロー
⑴Kids Garden Instagram：@kidsgarden_jp
https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/)
Kids Garden X：kidsgarden_jp
https://x.com/kidsgarden_jp/status/1877183910498488645(https://x.com/kidsgarden_jp/status/1877183910498488645)
⑵Kit well instagram：@kitwell.official
https://www.instagram.com/kitwell.official/(https://www.instagram.com/kitwell.official/)
Kit well X：kitwell_tanaca
https://x.com/kitwell_tanaca?s=21&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ(https://x.com/kitwell_tanaca?s=21&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ)
２.募集投稿をリポスト
３.希望時間枠と参加人数をコメント
その他：写真・動画撮影の顔出しOKな方＆イベントの様子を自身のSNSのUP（鍵垢OK）
【当選発表】2025/7/14
コラボイベント第二弾
【イベント内容】
・泊まれるお城 Cocon Garden 合計30名無料ご招待
・マグビルドや宿泊割引券、宿泊券の当たるビンゴ大会あり
・そのまま宿泊も可能（３部のみ・別途宿泊費2万円必要）
※会場までの交通費は各自ご負担ください。
【開催日】2025/8/25(月)
【時間】１.13時～15時半
２.16時～18時半
３.19時～21時半（３.のみ別途2万円でそのまま宿泊可能・チェックアウト11時）
※各回定員10名・合計30名
【応募期間】2025/7/26(土)～8/9(土)
【参加条件】
１.各アカウントフォロー
⑴Cocon Garden Instagram：@cocongarden
https://www.instagram.com/cocongarden/(https://www.instagram.com/cocongarden/)
Kids Garden X：cocongarden5
https://x.com/cocongarden5?s=11&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ(https://x.com/cocongarden5?s=11&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ)
⑵Kit well instagram：@kitwell.official
https://www.instagram.com/kitwell.official/(https://www.instagram.com/kitwell.official/)
Kit well X：kitwell_tanaca
https://x.com/kitwell_tanaca?s=21&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ(https://x.com/kitwell_tanaca?s=21&t=NPxTMjhv4-zDDlBDSqetVQ)
２.募集投稿をリポスト
３.希望時間枠と参加人数をコメント
その他：写真・動画撮影の顔出しOKな方＆イベントの様子を自身のSNSのUP（鍵垢OK）
【当選発表】2025/8/11
募集投稿リンク
X：https://x.com/kitwell_tanaca/status/1939932617467376090
【施設概要】
子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕
〒270-2204 千葉県松戸市六実5－28－15
無料駐車場 敷地内裏側に1台有り
東京都内電車20分～ 船橋駅から電車15分の六実駅徒歩3分
最大14名まで宿泊可能
【予約サイト】
公式LINE：https://lin.ee/ZiBIMNi （＠416muoak）
Airbnb：http://www.airbnb.com/h/kidsgarden
楽天トラべル：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/191255/191255.html
いこーよ：https://iko-yo.net/facilities/183464 (千葉県のおでかけ人気月間ランキング1位獲得)
公式Instagram：https://www.instagram.com/kidsgarden_jp/
Mail：kidsgarden.jp@gmail.com
【周辺観光地】
・船橋アンデルセン公園
・市川市動植物園
・ありのみコース
・建設技術展示館
・２１世紀の森と広場
・市制記念公園
・株式会社石井食品八千代工場
・雪印メグミルク株式会社野田工場
・東松戸ゆいの花公園
・ファイターズ鎌ヶ谷スタジアム
・JRA中山競馬場
・京成バラ園
・キッコーマンもの知りしょうゆ館
・清水公園
・大慶園
【系列店】
泊まれるお城 Cocon Garden
〒292-0833 千葉県木更津市貝渕貝渕4－17－1
無料駐車場 敷地内最大3台有り（車種による）
木更津駅から車5分 東京から約60分
16名まで宿泊可能
【予約サイト】
公式LINE：https://lin.ee/nsenedi （@734badih）
Airbnb：http://airbnb.jp/h/kids-hotel-tokyo
楽天トラベル：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/185932/185932.html
いこーよ：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/185932/185932.html
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocongarden/
Mail：cocongarden5@gmail.com
【周辺観光地】
・三井アウトレットパーク木更津
・千葉こどもの国キッズダム
・マザー牧場
・東京ドイツ村
・木更津港まつり花火大会
・潮干狩り海岸場
・袖ヶ浦どうぶつ縁
・市原ぞうの国