戦闘ドローン市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）

Survey Reports LLCは、2025年7月に「戦闘用ドローン市場セグメンテーション:コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、製品別(固定翼、マルチローター、シングルローター、ハイブリッド)、技術別(遠隔操作、半自律型、完全自律型)」という調査報告書を発行しました。ペイロード容量別(2kg以下、2kgから19kg、20kgから200kg、200kg超); 電源別(バッテリー駆動、ガソリン駆動、水素燃料電池、太陽光) - グローバル市場分析、動向、機会、および予測、2025-2035は、戦闘用ドローン市場の予測評価を提供します。このレポートは、戦闘用ドローン市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む、複数の主要な市場動向を強調しています。戦闘ドローン市場 概要戦闘ドローンは、無人戦闘航空機(UCAV)とも呼ばれ、敵の精密攻撃、監視、偵察など、敵対的な環境での攻撃作戦のために設計された軍用ドローンです。偵察専用のドローンとは異なり、戦闘ドローンはミサイル、爆弾、誘導弾などの武器を装備しています。遠隔操作で飛行するか、搭載システムと人工知能を使用して自律的に動作します。戦闘用ドローンは、パイロットのリスク低減、長時間飛行、運用コストの効率化といった利点を提供します。非対称戦争、国境警備、テロ対策任務において increasingly 活用されており、ステルス性、精度、リアルタイム情報収集能力により、現代の軍事戦略において重要な役割を果たしています。Surveyreportsの専門家は戦闘ドローン市場を分析し、2025年の戦闘ドローン市場規模がUSD 8.1億ドルに達したと推定しています。さらに、戦闘用ドローン市場は2035年末までにUSD 14.3億ドルの売上高に達すると予測されています。戦闘用ドローン市場は、2025年から2035年の予測期間中に約8.7%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038035【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324093&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的な戦闘ドローン市場分析によると、戦闘ドローンの市場規模は、航空宇宙・防衛セクターの拡大、航空宇宙産業の進展、地政学的緊張の高まりと防衛支出の増加、技術革新と自律機能の向上により拡大すると予測されています。戦闘ドローン市場における主要企業としては、Northrop Grumman, RTX Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd., AeroVironment, Inc., General Atomics, Boeing, Thales Group, Elbit Systems Ltd., Lockheed Martin Corporation, SZ DJI Technologies Co. Ltd., Teal Drones, Inc., Teledyne FLIR LLC.当社の戦闘ドローン市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカの 5 つの地域とその各国に関する詳細な分析も含まれています。また、当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も掲載されています。目次● 戦闘ドローン市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価● 2033年までのグローバル戦闘ドローン市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)の需要と機会分析(日本を含む各国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言