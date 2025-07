「大分ハローキティ空港」から「ハーモニーランド」をつなぐラッピングバス“ハーモニーライナー”8月2日より運行開始！サンリオキャラクターたちが彩る特別なバスで、#大分から世界へHELLO

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)は大分県(知事:佐藤樹一郎)が主導するラッピングバス“ハーモニーライナー”の実証運行に連携し、当社が運営する「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」(大分県日出町)と「大分ハローキティ空港」(大分県国東市)間のルートにて、2025年8月2日(土)より実証運行が開始されることをお知らせいたします。また、運行初日には、空港発の初便にてハローキティも登場する出発式も予定しています。

“ハーモニーライナー”は、「大分ハローキティ空港」からJR杵築駅を経由し、「ハーモニーランド」までを結ぶラッピングバスです。実証運行期間は2025年8月2日(土)から11月15日(土)までで、空港発は1日6便、ハーモニーランド発は1日5便のダイヤで展開されます。これまでは空港から直接ハーモニーランドをつなぐ公共交通機関がなかったことから、空港からのアクセスの改善と観光導線の強化を目的とし、空港到着後のスムーズな移動をサポートします。

サンリオエンターテイメントは大分県と連携し大阪・関西万博の開催にあわせて、国内外からの観光客誘致を目的としたさまざまな観光キャンペーンを、#大分から世界へHELLOと題し、行っています。第一弾では、大分空港が「大分ハローキティ空港」という愛称を冠し、新たなスタートを切りました。この愛称化は、世界で唯一の屋外型サンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」が県内にあり、長年にわたり大分県と共に歩んできたことを背景に実現しました。「世界でいちばん、あたたまる空港」をコンセプトに、サンリオキャラクターあふれる空港ラッピングや限定グッズの展開など、特別なおもてなしをお届けしています。

こうした動きの中で、長年ファンから運行を待ち望まれていた「大分ハローキティ空港」と「ハーモニーランド」を結ぶ“ハーモニーライナー”の運行は、まさにこの両者を象徴的につなぐ架け橋として企画されました。これまでハーモニーランドでは車以外の交通手段で来園されるお客様は全体の約10%と少なく、公共交通の利便性向上が長年の課題となっていました。ハーモニーライナーの導入により、空港からのアクセスを飛躍的に向上させ、インバウンドや県外からの観光客も含めた来園者数の底上げを図ります。

今後も随時完成する空港装飾や、9月には大阪・関西万博大分県ブースでのハーモニーランド特別コーナーの設置、10月にはツール・ド・九州2025の当日イベントでのPRなど、観光促進を目的に、さまざまな施策を展開いたします。

この機会に、今後のリゾート化計画にも期待が高まるハーモニーランドへ「大分ハローキティ空港」から、快適にアクセスできるハーモニーライナーで、ぜひお越しください。

ハーモニーライナー詳細

名称:ハーモニーライナー

運行事業者:大分交通株式会社

運行期間:2025年8月2日(土)~11月15日(土) ※ハーモニーランド休園日は運休

運行ダイヤ:

空港発→ ハーモニーランド

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7643/table/446_1_64fe15bf7207d22a9106f2763adffdbe.jpg?v=202507010556 ]

※8月2日の初便は10:09発

ハーモニーランド発→ 空港

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7643/table/446_2_f4f6f0a2886b06caee07f47bfaf16195.jpg?v=202507010556 ]

※ 8月2日の初便は11:09発

※運行時刻や運賃につきましては現在運輸局へ申請中であり、今後変更になる可能性があります。確定次第あらためてお知らせします。

運行区間と運賃:

大分空港⇔ 杵築駅:910円

杵築駅⇔ ハーモニーランド:270円

大分空港⇔ ハーモニーランド:1,000円

チケット:予約不要・事前購入なし

※通常の路線バスと同様に降車時支払い

初日の8月2日には、運行を祝し空港発のハーモニーライナー出発式を実施!

バスラッピングイメージ

運行開始初日の8月2日(土)には、「大分ハローキティ空港」からの10:09発の第1便の出発にあわせ、出発式を予定しています。当日はハローキティも運行のお祝いに登場いたします。

また、ハーモニーランド側では第2便の到着にあわせてキャラクターによる特別なお出迎えも予定しています。

ハーモニーライナー出発式概要

■日時: 8月2日(土) 9:30~

※詳細は後日改めてご案内いたします。

■場所:大分ハローキティ空港

■出演キャラクター:ハローキティ

参考情報/7月4日オープン!ハーモニーランド夏イベント&新グリーティングアトラクション

「ハーモニーランド」では2025年7月4日(金)より、夏季限定イベント「Harmonyland Ice Cream Summer(アイスクリームサマー)」を開催中です。炭酸やアイスクリームをモチーフにしたウォーターショー「BASYA BASHA」や、キャラクター達がアイスクリーム屋さん風の特別なコスチュームで登場する「Iceful Parade」など、夏ならではの爽やかでにぎやかな演出が盛りだくさんです。

さらに、同日オープンの新グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」では、暑い夏でも快適にサンリオキャラクターたちとのふれあいや記念撮影を楽しむことができます。期間限定の特別コスチュームをまとったキャラクターたちが登場する日もあり、特別な思い出をお持ち帰りいただけます。

夏の期間限定イベント「Harmonyland Ice Cream Summer」

■開催期間:2025年7月4日(金)~9月3日(水)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/icecream_summer/index.html

【実施内容】

・期間限定パレード「Iceful Parade」

・バブルでしゅわしゅわな演出に!「BASYA BASHA」ウォーターショー!

・アイスクリームショップ風のフロートで登場!Iceful グリーティング

・アイスクリームサマースペシャルグリーティング(事前予約制・有料)

・アイスクリームをテーマにしたビンゴゲーム「Iceful★BINGO」

・期間限定オリジナルグッズ

・期間限定オリジナルフード

新グリーティングアトラクション「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」

■オープン日:2025年7月4日(金)

■場所:ハーモニーパーク

■利用料金:入場無料(一部有料コンテンツあり)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/funstudio/index.html

アイスクリームサマースペシャルグリーティング

期間限定パレード「Iceful Parade」のコスチューム姿のキャラクターたちとグリーティングできるのはここだけ!

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください

