【ウェスティン ルスツリゾート】北海道の高原リゾートで夏の味覚を堪能。「Farm to Table とうもろこしプロモーション」を7月1日～8月31日まで開催

ウェスティン ルスツリゾート(北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀)は、7月1日から8月31日までの期間限定で、北海道の夏を代表する「とうもろこし(トウキビ)」を使った特別メニューをご提供いたします。糖度が高く柔らかい品種の「恵味(めぐみ)」や「未来(みらい)」を使用した各種お料理をブッフェやアラカルトでご用意いたしております。涼しい高原リゾートで、夏の旬の味覚をぜひお楽しみください。

Farm to Table とうもろこしプロモーション

期間限定アラカルトメニュー

夏限定、とうもろこしの美味しさを堪能するアラカルトメニュー。

Hokkaido Corn Bavarian, Orange, Hokki clam

[冷製] 滑らかなトウキビのバヴァロア、オレンジの香る北寄貝と共に 2,420円(税込)

とうもろこしの甘さを閉じ込めた優しいバヴァロアに爽やかなオレンジと北寄貝の旨味を添えた一皿。

Hokkaido Corn Risotto, Grilled Date chicken, Hokkaido Cheese

[温製] 焼トウキビのリゾット 伊達産鶏胸肉のグリルと北海道産チーズを添えて 3,080円(税込)

香ばしく焼いたとうもろこしのリゾットに北海道産チーズを重ねた香り豊かなリゾット。

サブゼロ 北海道コーンラーメンサラダ 2,860円(税込)

冷涼感たっぷりの北海道ご当地メニュー。甘くシャキシャキなとうもろこしと共に。

Short Course ~Taste of Corn~ トウキビのショートコース

上記の期間限定アラカルトの冷製と温製メニューをセットにしました。とうもろこしをたっぷりと堪能できるショートコースです。

<ショートコース>

・滑らかなトウキビのバヴァロア、オレンジの香る北寄貝と共に

・焼トウキビのリゾット 伊達産鶏胸肉のグリルと北海道産チーズを添えて

・北海道ソフトクリーム 北海道コーン茶

料 金:4,950円(税込)

提供時間:11:30-15:00, 17:30-21:00

提供場所:オールデイダイニング「アトリウム」

Golden Summer Corn at the Buffet ブッフェで味わうトウモロコシ

Freshly Boiled Corn

朝食ブッフェにはやさしい⽢さのコーンスープ、夕食ブッフェでは香り高いコーンバターラーメンをご用意しております。今だけの旬の味わいを五感でお楽しみください。

夕食ブッフェ

料 金:7,000円(税込)

提供時間:17:30-20:30

朝食ブッフェ

料 金:3,300円(税込)

提供時間:7:00-10:00

提供場所:オールデイダイニング「アトリウム」

とうもろこしの一品料理 日本料理「風花」

Corn RiceCorn Chawanmushi- とうもろこしご飯 1人前 1,200円(税込)粒たちの良い北海道米と共に焚き上げたとうもろこしのご飯です。豊かな香りと優しい甘さが口の中に広がります。- とうもろこし茶碗蒸し 1人前 1,200円(税込)とうもろこしの甘みをなめらかな出汁にとじ込めた、やさしくほどける一品。

涼やかな北海道の高原リゾートで過ごす夏のひと時

ウェスティン ルスツリゾートでは、爽やかな気候の中でゴルフやネイチャーアクティビティ、屋外ジャンボプール、遊園地など、お子さまから大人まで思いっきり楽しめるアクティビティをご用意しております。2024年12月には客室の一部(スタンダードルーム)のリノベーションも完了し、より快適にお過ごしいただけます。

Rusutsu Resort

■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km(1,378エーカー)、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m(45 フィート)と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル&コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017年・2018・2019・2021・2024年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed(ヘブンリーベッド)、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)(ウェスティンワークアウト)、Eat Well(イートウェル)メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Xや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。