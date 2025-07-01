【埼玉県】「埼玉で仕事探し 合同企業説明会」を開催します-県内最大規模のマッチングイベントの参加者募集

埼玉県

埼玉県内企業と県内で仕事を探している方々をつなぐマッチングイベント「埼玉で仕事探し 合同企業説明会」を、９月１１日（木）にソニックシティで開催します。

７月１日（火）から参加者を募集しますので、是非御参加ください。

１「埼玉で仕事探し 合同企業説明会」の主な特徴

◆人材の採用に意欲的な県内企業１００社が参加

人材の採用に意欲的な県内企業１００社が参加（県が認定する多様な働き方実践企業（*1）も参加）する県内最大規模のマッチングイベントです。

◆就職支援ゾーンを設置

専門家による応募書類の添削や面接対策、その他就活に関するなんでも相談などの就職活動に役立つサービスが利用できます。

◆就職活動を継続的にサポート

合同企業説明会参加後も、希望者に対して就業支援施設である埼玉しごとセンター（*2）、埼玉しごとサポート（*3）が就職に向けて継続的にサポートします。

*1：多様な働き方実践企業 https://www.pref.saitama.lg.jp/workstyle/diversity/

*2：埼玉しごとセンター https://hwus.jp/

*3：埼玉しごとサポート https://careercenter-branch.com/

２ 主催等

主催：埼玉県

共催：さいたま市

後援：埼玉労働局・ハローワーク

３ 開催日時

令和７年９月１１日（木）１２：００～１６：００

４ 会 場

ソニックシティ 地下展示場（第１～第５）、４Ｆ市民ホール

（さいたま市大宮区桜木町１-７-５）

※受付は地下展示場になりますので、まずはそちらにお越しください。

５ 参加対象者

全年齢層対象

・令和８年３月卒業予定者（大学院、大学、短大、高専、専門）及び３年以内既卒者

・その他中途採用

６ 参加費

無料

７ 申込方法

以下のホームページから９月１０日（水）までにお申込みください。

参加企業等の情報は、ホームページに掲載します。

https://www.gousetsu-saitama.com

８ 問い合わせ先

埼玉県合同企業説明会事務局（企業人材サポートデスク内）

TEL：048-826-5213（土日祝を除く10：00～18：00）

E-mail：ksdinfo@passsc.onmicrosoft.com