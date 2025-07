『World of Warships: Legends』および『World of Warships Blitz』に夏の大型アップデートの波が到来！

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン(iOS/Android)向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』およびマルチプレイオンライン海戦アクション『World of Warships Blitz』において、夏の訪れを記念した大型アップデートを実施しました。

『World of Warships: Legends』では、アメリカ独立記念日を祝う特別コンテンツや『スター・トレック』とのコラボレーション第2弾、新たなレジェンダリー艦艇キャンペーンが展開されます。一方、『World of Warships Blitz』では、フランス駆逐艦のアーリーアクセスと高速戦闘に特化した新モード「ターボストライク」が登場。さらに、UIや操作性を向上させる各種改善も導入されています。

『World of Warships: Legends』公式YouTubeトレーラー:

https://www.youtube.com/watch?v=YZBRqCx6htM

『World of Warships Blitz』公式YouTubeトレーラー:

https://www.youtube.com/watch?v=fbEx7Gv3QuU(https://www.youtube.com/watch?v=fbEx7Gv3QuU)

■『World of Warships: Legends』にてアメリカ独立記念日を祝う艦艇・スキンが登場

アメリカ独立記念日を祝う新キャンペーン「自由への前進」が6月30日より開始。全5週間・120ステージにわたる進行で、Tier VIII プレミアム戦艦「Wisconsin」が、海事支援ありのプレイヤーに向けた最終報酬として登場します。また、イベントを通じて獲得できる特別通貨「インディペンディウム」を使用することで、レジェンド Tier 巡洋艦「Puerto Rico」や限定スキン、各種ゲーム内アイテムをアンロックすることが可能です。

さらに、Tier VI プレミアム戦艦「West Virginia '44」は「鋼と星」ランダムバンドルで登場。レジェンド Tier 戦艦 「Louisiana」は、開発局プロジェクト「Louisiana」に登場し、砲撃と空襲を兼ね備えた強力な艦艇として実装されます。

加えて、イギリス戦艦「HMS Roedney」は、第二次世界大戦中の「アドミラルティ・ディスラプティブ・パターン」に基づく新たな無期限迷彩が実装されます。

アップデートの詳細はこちら(https://wowslegends.com/blogs/entry/3557-7-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88-%E6%98%9F%E3%81%A8%E8%87%AA%E7%94%B1/)

■『World of Warships: Legends』にて『スター・トレック』とのコラボレーションが再び登場!

世界的人気SFシリーズ『スター・トレック』とのコラボレーション第2弾が『World of Warships: Legends』に帰ってきます!新たに登場するのは、Tier VIII 巡洋艦「U.S.S. Voyager」と、ボーグ・クイーンの大和専用スキン「クイーンズ・ダイアモンド」。さらに、「ライカー」「ジェインウェイ」「ウォーフ」「ボーグ・クイーン」の4人の艦長も参戦します。

これらのアイテムは、ゲーム内ストアおよび「レプリケーター・クレート II」にて入手でき、前回のコラボ報酬も復刻されます。キャンペーン「自由への前進」やミッション「デルタ宇宙域に行きて帰りし物語」などで無料クレートを獲得することもできます。「Commander Riker」(ライカー)は「ナンバー・ワン」カレンダーやストアからも入手可能です。

■『World of Warships Blitz』では新ゲームモード「ターボストライク」とフランス駆逐艦が実装!

フランス駆逐艦がアーリーアクセスで登場。Tier V「ラドロワ」、Tier VII「アルディ」、Tier IX「オラージュ」の3隻は、ステルス性能とスピードに優れた艦艇で、新たに搭載された「可変トルピード」により、6km以内で最大ダメージ、12kmでは最大60%の威力を発揮する接近・遠距離双方に対応した新機軸の戦闘スタイルを提供します。

さらに、新モード「ターボストライク」では、クラシックなドミネーション戦に強化要素、パワーアップ、無限リスポーンを加えた高速アクションバトルが展開されます。UIの改善や操作性の向上など、プレイ体験をさらに快適にするアップデートも併せて実施されています。

アップデートの詳細はこちら:

https://wowsblitz.zendesk.com/hc/en-us/articles/27040563224594-Update-8-2-Patch-Notes

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■『World of Warships Blitz』について

『World of Warships Blitz』は、リアルで戦略性に富んだ艦隊戦をスマートフォンで楽しめる基本プレイ無料のモバイルゲームです。13か国、700隻以上の艦艇が登場し、4種類の常設ゲームモードや期間限定イベントを通じて、駆逐艦、巡洋艦、戦艦、空母を操りリアルタイムの艦隊戦に挑むことができます。

公式サイト:https://wowsblitz.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラード、キーウをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 2025 Wargaming.net. All Rights Reserved.

TM & (C) 2025 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved