料理メディア「Nadia」とハウス食品株式会社がタイアップ！特設企画ページ【レパートリー広がる！バーベキューソースとマスタードソースで 簡単おうちごはん】を公開

Nadia株式会社

Nadia株式会社(東京都港区/代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」)とハウス食品株式会社(東京都千代田区/代表取締役社長 川崎 浩太郎 以下「ハウス食品株式会社」)がタイアップし、特設企画ページ【レパートリー広がる!バーベキューソースとマスタードソースで 簡単おうちごはん】を公開いたしました。

バーベキューソースとマスタードソースで 簡単おうちごはん

特別企画ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/housefoods-mustard-2025

ハウス食品の「バーベキューソース」と「マスタードソース」は、家族みんなで楽しめるように酸味と⽢味のバランスを調整しているため、お子さまでも食べやすく、やみつきになる味わいです。ナゲットと相性抜群なのはもちろん、調味料としてもお使いいただけます。

丼やパスタ、おかずなど、いろいろな食材と合わせていただけるので、おうちごはんのレパートリーが広がりますよ。今回は13名のNadia Artistにオリジナルレシピを考案いただきました。ぜひお試しください。

一部レシピをご紹介

【リピ確定♪絶品ハニーマスタードチキン】ソースは混ぜるだけ! by 今日のおうちごはん!さんベーコンチーズ☆BBQロール by はなママ楽ごはんさんザクじゅわ止まらない…!マスタードチキンカツ by MYON(みょん) さんワンパン10分!【豚こま肉ときのこのポークチャップ風炒め】by 京(みさと)さん

<提供:ハウス食品株式会社>

ハウス食品は、カレーやシチュー等の調味料・調理品に加え、デザート、スナック、ラーメンといった様々な商品を通してお客様の日々の生活に「幸せ」をお届けできるよう、商品やサービスの開発・提案に取り組んでいます。 これからも『食を通じて、家庭の幸せに役立つ』企業であり続けます。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約1,000名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー(インスタグラマー)で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年6月時点で合計5,500万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。



また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。



弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ(iOS/Android)(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

<Nadia株式会社について>

会社名: Nadia株式会社

設立:2012年7月5日

代表者:代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL:https://nadia-corp.co.jp/

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容:インターネットメディア事業(Nadia)、料理家マネジメント事業(Nadia Management)、広告・企画制作・PR事業

<お問い合わせ>

contact@nadia-corp.co.jp