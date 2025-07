民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表が「国際宇宙会議（IAC 2025）」に向けて発表申請していた論文「民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMY 2025」が再審査を通過し発表決定！

1

2

次へ

人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX(アストラックス、以下 ASTRAX、本社:神奈川県鎌倉市、代表:代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI(山崎大地))が、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアのシドニーで開催される世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議(IAC 2025)向けてASTRAXグループメンバーと共同で発表申請していた論文「民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMY 2025」のアブストラクトが再審査を通過し、国際宇宙会議で論文を発表することとなりました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324010&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324010&id=bodyimage2】【国際宇宙会議(IAC 2025)でのASTRAX発表論文本数】日本時間2025年3月8日早朝の申請締切までに全世界95カ国から約6400本の論文が申請され、2025年4月25日に各論文の審査結果が発表されました。そして、今回2025年6月6日まで追加で再審査募集が行われ、2025年6月19日にその結果が発表され、新たに1本の論文アブストラクト「民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMY 2025」が審査を通過しました。これで、弊社ASTRAXでは、ASTRAX代表TAICHIによる論文19本、ASTRAXグループのメンバーの論文12本、合計30本の論文のアブストラクトの申請を行い、そのうち13本(ASTRAX代表TAICHIが8本と、ASTRAXグループメンバーが5本が2025年6月19日までにに採択されました。今回新たに敗者復活で採択された論文を、発表します。【国際宇宙会議(IAC 2025)での敗者復活論文】■論文タイトル:Space Business Development Education and Training Academy: ASTRAX ACADEMY 2025(民間宇宙事業創造教育訓練機関ASTRAX ACADEMY 2025)■著者:TAICHI(山崎大地)(ASTRAX代表・民間宇宙飛行士)■共著者:川上泰子(ASTRAXジェネラルマネージャー・宇宙ワーママ(R))■アブストラクト(日本語版):ASTRAX ACADEMYは2017年以来、民間有人宇宙飛行に特化した民間宇宙産業向けの専門トレーニングを提供しています。プログラムには、ミッションコマンダートレーニング、宇宙客室乗務員(SFA)トレーニング、宇宙旅行者準備コース、宇宙旅行支援者養成コースなどがあります。さらに、民間宇宙ビジネスコースとASTRAX月面シティ開拓者養成コースなどもあります。アカデミーは千葉県にあるASTRAX宇宙センターに本部を置き、AppleデバイスとiOSベースのシステムを使用しています。民間宇宙船教育訓練シミュレーター、民間宇宙船運用支援管制センターがあり、また、無重力や加重力体験などの実践的なトレーニングも提供しています。ASTRAX ACADEMYは、HI-SEAS(ハワイ)、Blue Abyss(イギリス)、TNO(オランダ)などのグローバルパートナーと提携しています。今後、ハワイ、シンガポール、ドバイ、イギリスなどへの展開を計画しています。国際的な受講者を支援するため、多言語対応の教材も開発しています。アカデミーは、高度でグローバルに連携したトレーニングを通じて、民間宇宙市場の成長を促進することを目指しています。■Abstract:Since 2017, ASTRAX ACADEMY has offered specialized training for the private space industry, focusing on commercial human spaceflight. Its programs include Mission Commander training, Space Flight Attendant (SFA) training, courses for space travelers, and support staff education. Key offerings include the Private Space Business Course and ASTRAX LUNAR CITY Pioneer Training.