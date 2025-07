広尾「EAT PLAY WORKS」祝・5 周年!

SALT FACTORY株式会社

この度、SALT FACTORY 株式会社では、“食べて” “遊んで” “仕事して” をコンセプトとした複合 施設「EAT PLAY WORKS」(以下EPW)のオープン5周年を記念し、2025年7月19日(土)から8月18日(月)までの 1 ヶ月間にわたり、周年記念イベントを開催いたします。また、イベントの幕開けとして、7月18 日(金)には前夜祭『EAT PLAY WORKS 5th Anniversary Evening Party』を開催いたします。

■2025年で5周年を迎える「EAT PLAY WORKS」

「EAT PLAY WORKS」は、これからのビジネスパーソンに向けた、ユニークでエクスクルーシブな コミュニティを提供する、食とウェルネスとワークカルチャーが融合した新施設として2020年広尾にオープン。1階から6階の全てのフロアを通して、「食べて」「遊んで」「仕事して」をコンセプトにデザインされた他にはないスタイルで、これまで5年間にわたり、様々なイベントやコンテンツを通じて人と人との繋がりや新たな関係性を生み出してきました。

▼5周年を迎えるにあたって

EAT PLAY WORKSは2025年に5周年を迎えます。これを記念し、2025 年7月19日(土)から8月18 日(月)までの1ヶ月間、「THE RESTAURANT」内の一部店舗にて、期間限定のメニューや特別企画を展開いたします。ジャンル豊かなレストランが揃うEAT PLAY WORKSならではの、多様な食体験をさらに楽しめる1ヶ月。お気に入りのお店はもちろん、これまで気になっていた、まだ訪れたことのない店舗にもぜひ足をお運びいただき、この期間ならではの特別なメニューや出会いを、思い思いのペースでお楽しみください。



▼各店舗の特別メニュー

寿志團

“握り一本”で勝負する寿司界の新星が新ブランドを発信

寿司通をうならせる若き職人「はっこく」の佐藤博之による新業態。銘店「鮨とかみ」で料理長を任され、わずか半年でミシュランの星を獲得したその腕が、お子様歓迎の身近な本格江戸前寿司を提供。

特別メニュー:「おまかせ握り黒(特選にぎり 12 カン)」ご注文の方に「お好きなネタもう1カン」サービス

OXOMOCO

2018年6月のオープンからわずか5ヶ月でミシュランを獲得したブルックリンの話題店が日本初出店。オーナーのジャスティンとシェフのクリスは幼なじみで、メキシコに旅した際、インスパイアを受けた料理の数々をジャスティンが斬新にアレンジ。素材の組み合わせの魅力をメキシコ料理で表現するなど、革新的でユニークな料理に期待。

特別メニュー:ガヴァテキーラフィズ、チョコレートソースのブニュエロなどマンスリースペシャルメニューを提供

Salam

野菜料理に特化したミドルイースタンレストラン。

料理のベースは豆や野菜、雑穀とスパイス・ハーブをたくさん使用し、目にも美しく、一口食べる事に驚きがあるような組み合わせや調理法をふんだんに散りばめた新しい中東料理。アミューズから始まり、様々な野菜を使ったコース仕立てで提供。 様々な食文化の中においてビーガン・ベジタリアンという一つのカテゴリーをより魅力的に提供する。

特別メニュー:メロンとフェタチーズのハーブサラダ、ホワイトサングリアスピリッ ツなどの中東フュージョンメニュー

広尾とんかつ ひとみ

とんかつ界のレジェンド日向準一による専門店

とんかつの名店「銀座かつかみ」の初代料理長 日向準一 による新業態。 広尾ならではのカジュアルかつ洗練された内装で、女性も入りやすいとんかつ専門店に。 定番のヒレ、ロースの他、リブロースや希少部位のランプもとんかつでお楽しみいただけます。

特別メニュー:フィンガーフード形式オードブル手羽元油淋鶏風

Gracia

スペインの三ツ星「サンパウ」出身のシェフが手がけるバル。

世界の食文化を牽引するカタルーニャを代表する三ツ星レストラン「サンパウ」。スペインと東京の「サンパウ」でス―シェフを務めたジェロームが監修する新しいバルで、自由闊達なスパニッシュを召し上がれ。 特別メニュー:ホセリート社イベリコ豚のプルーマサンド、バルセロナの夜景カクテル

THE GOOD VIBES

本場究極のパストラミサンドと熟成肉バーガーの専門店NYを代表するソウルフード。本場NYさながらの味を楽しめるボリューム満点のバーガーをお楽しみいただけます。

代表メニューの「自家製パストラミサンド」は6日間かけて仕上げる自信作。USビーフのバラ肉を4日間かけて塩でマリネした後、柔らかくなるまで茹で、オリジナルスパイスを塗して丸一日寝かせてスモークしています。そのほか、芳醇な香りの国産熟成肉を使ったオリジナル粗挽きパティも人気。

特別メニュー:100%和牛バーガー

食べ放題すき焼き十二天

最高ランクのWAGYUをすき焼きで食べ放題。最高ランクのWAGYUを堪能できる、丸の内ブリックスクエアで人気を博す「すき焼き十二天」この度食べ放題に特化した「食べ放題すき焼き十二天」

特別メニュー:A5 ランク銘柄牛 4 種の食べ比べすき焼きコース

Ăn Cơm

東京モダンベトナミーズを、よりローカルスタイルで外苑前の超人気モダンベトナミーズ「Ăn Đi」の新業態。べトナムローカルメニューに日本の有機食材を使用し、「Ăn Đi」ならではのエッセンスを加えたカジュアルフードに注目。日本酒を中心に焼酎やワインをペアリングする、新しい食体験も提案していく。 特別メニュー:決まり次第EPW Instagram掲載予定

酒亭二ぶん半

「酒亭二ぶん半」が、離れとして広尾に登場

「日比谷三ぶん」から受け継がれ、門前仲町で絶品でお値打ちと称された「酒亭二ぶん半」が、離れとして広尾に登場。お酒に合う“いい物”を“いい器”で“いい量”でご提供します。

特別メニュー:旬の食材をふんだんに使用したおばんざい5種盛り

Oysterbar&Wine BELON

産地直送の生牡蠣とソムリエ厳選のワインを

渋谷、銀座で人気のオイスターバー

選りすぐりの産地直送の生牡蠣と旬の魚介類を使ったお料理にソムリエ厳選のシャンパーニュと白ワインのマリアージュをお楽しみ頂けます。渋谷、銀座の店とは少し違う、ミネラルをテーマに魚介類と野菜を中心としたメニュー構成になっております。そこに寄り添うワインやシャンパーニュもミネラリーなものをご用意しております。1歩進んだ魚介類とワインのマリアージュをお楽しみください。

特別メニュー:名物 生雲丹のプリン キャビア添え&旬の生牡蠣3種盛り合わせ

焼鳥 佐田十郎 囲ム

熟成鶏で常に満席の麻布十番焼鳥「佐田十郎」を日常使い!

麻布十番・恵比寿で人気を博す銘店「焼鳥 佐田十郎」。「熟成鶏」の焼鳥はもちろん、ランチには「佐田十郎特製焼鳥丼」も登場。 こだわりの本格焼鳥をカジュアルに楽しんで。

特別メニュー:希少部位含んだ5本、サラダ、逸品

うどんこんとん

うどんに最適とされる北海道産小麦「きたほなみ」を使った風味豊かなもっちり自家製麺と、函館産真昆布から旨味を引き出した至高の白だし等、こだわりを詰め込んだうどん店。

特別メニュー:ガスパチョうどん

スナック すいか / 白井餃子

至極の餃子とカラオケスナックが融合した魅惑の空間厳選された国産食材を使用し、餡も皮も手作りというこだわり。フードディレクター白井絵美が全国を食べ歩いて辿り着いた至極の餃子とスナックが融合した魅惑的でアディクトな空間。

特別メニュー:5周年限定おちょこ付きすいかと日本酒カクテル

■前夜祭『EAT PLAY WORKS 5th Anniversary Evening Party』(7 月 18 日(金))

1日限りの前夜祭では、ご来場いただいた皆さまを、時間帯に応じたフィンガーフードやフリードリンク(一部)でお迎えいたします。

また、「THE RESTAURANT」1階のレストランエリアおよびテラスでは、EAT PLAY WORKS にゆかりのある飲食店やブランドが出展し、シグネチャーメニューの試食やドリンクの提供 に加え、一部商品の販売も予定しております。

なお、完全招待制になり、入場には別途チケットが必要となります。

▼イベント概要

日時:2025 年 7 月 18 日(金)19:30~22:30

場所:EPW 1 階レストラン&テラス(東京都渋谷区広尾 5-4-16)

THE RESTAURANT 参加店舗:OXOMOCO、Salam、寿志團、

広尾とんかつひとみ、Oysterbar&Wine BELON

参加方法:完全招待・事前申込制 入場料:3,000 円(税込)

▼7 月 18 日限定の出展、協賛ブランド一覧 (内容は変動する可能性があります)

Atrevio

ブランドについて:Atrevioは、「Find Your Spain」をコンセプトにした、“ハモンリア(=ハモン専門店)”です。スペインのトップブランド「Campofrio(カンポフォリオ)」の高級ハモン・イベリコをはじめ、数種類のハモンを取り揃えています。

展開予定商品:ハモン (スペイン産の生ハム) 公式サイト:https://www.atrevio.jp/

eclipse

ブランドについて:エクリプス・フーズ・ジャパンは、米国・カリフォルニア発のスタートアップ Eclipse Foodsの日本法人です。おいしさそのまま、クリーミーな100%植物性の代替乳製品を提供することで、サステナブルで豊かな食の可能性を広げるプラットフォーム企業です。

動物性原料を使用しない製品づくりを通して、単なる「代替品」ではなく、誰もが楽しめるおいしいプラントベース製品がより多くの人に届く世界の実現を目指しています。

展開予定商品: プラントベースアイス・ミルクを使ったデザート 公式サイト:https://eclipsefoods.co.jp/

MOUTON CADET

ブランドについて:家族経営のバロン・フィリップ・ド・ロートシルトが生産するムートン・カデは、1930年の設立以来、その原点に忠実であり続け、ボルドー原産地呼称統制ワインの世界的基準となっている。ムートンカデフランス国内はもとより、世界約120カ国で販売されている。

ワインの銘柄はエノテカが輸入しています。エノテカの店舗やオンラインショップで購入可能。

展開予定商品:ワイン 公式サイト:https://www.enoteca.co.jp/item/detail/017652900?td_seg=tds773385tds990075

ViVANI

ブランドについて:ViVANIはドイツ発のオーガニックチョコレートブランド。

展開予定商品:かき氷、チョコレートドリンク、チョコレートカクテル Instagram:https://www.instagram.com/vivani_japan/?hl=ja

MINABE CRAFT UMESHU

ブランドについて:国内一の梅産地・和歌山県みなべ町から生まれた「みなべクラフト梅酒」。 自家農園で栽培した肉厚で柔らかさが特徴の”南高梅”を、それぞれの個性が際立つレシピでつくりあげた「Farm to Table」な梅酒です。 受け継がれてきた先人たちの知恵と、現代を彩る自由で新しい発想が「みなべクラフト梅酒」には込められています。

展開予定商品:梅酒 公式サイト:https://minabecraftumeshu.jp/?srsltid=AfmBOooFSby-5VRQonWTxF9OJwAiX0rwKVwmohnPbMSOlnDXdjaHtpQe(https://minabecraftumeshu.jp/?srsltid=AfmBOooFSby-5VRQonWTxF9OJwAiX0rwKVwmohnPbMSOlnDXdjaHtpQemy)

myプラス+ウォーター

ブランドについて:やわらかな口当たりと飲みやすさが特長の天然シリカをたっぷり含んだ軟水です。

展開予定商品:水

公式サイト:https://mypluswater.jp/

LUXURY CARD

ブランドについて:Experience Moreを叶える、日本初の縦型金属製クレジットカード

展開予定商品:LCビール 公式サイト:https://www.luxurycard.co.jp/

KIMINO

ブランドについて:簡素フィロソフィーに基づいたクラフト飲料メーカー

展開予定商品:ジュース 公式サイト:https://jp.kimino.com/

JACK DANIEL'S

ブランドについて:チャコール・メローイングで磨かれた、テネシーウイスキーの代名詞。「テネシーウイスキー」としてバーボンとは別格とされる、アメリカを代表するプレミアムウイスキー。アメリカ最古の登録蒸溜所が造り出すテネシーウイスキーの製法は、150年以上経った今でも変わらない。時間のかかるチャコール・メローイング製法で一滴一滴ろ過した、芳醇で、まろやかで均整のとれたウイスキー、それがジャックダニエル。。

提供予定商品:ジャックダニエル・ジャックダニエルテネシーハニー・ジェントルマンジャック・シングルバレル (予定) Instagram:https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D#(https://www.instagram.com/jackdanielsjapan/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D#)

Bronchi

ブランドについて:Bonchiは、最高峰の果物を日本全国に産地直送でお届けするオンラインストアと若手農家の就農を支援するFarm the FARMER project.で新しい農業のエコシステム創造を目指すスタートアップブランド。

山梨県出身の若者が農業をより良い世界に変えていきたいという思いのもと創業し、果物や農業の素晴らしさを国内のみならず、世界に伝えていきます。

そして、今ある社会問題(農家高齢化や若手農家不足、耕作放棄地など)への取り組みを通じ、より良い農業を目指し、果物で世界を豊かにしていきたいと考えています。

展開予定商品:6種のフルーツジュース、生果物、フルーツチーズケーキ(予定)公式サイト:https://bonchifarm.com/

ALBA PhotoBooth

ブランドについて:喜びの瞬間をとらえる"Carry-On Studio"

展開商品:フォトブース Instagram:https://www.instagram.com/alba_photobooth/

■「EAT PLAY WORKS」施設概要

EAT PLAY WORKS(イート プレイ ワークス)/ THE RESTAURANT( ザ レストラン )

所在地:東京都渋谷区広尾 5-4-16 ※東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩 1 分

事業主:野村不動産株式会社

物件名:GEMS広尾クロス

プロデュース:SALT GROUP

空間設計:有限会社 ジャモアソシエイツ

1.2F 基本構想:株式会社グラフィクスアンドデザイニング

1~2F THE RESTAURANT

3~4F メンバーズラウンジ/コワーキングスペース(テラスは除く)、全 136 席

5~6F プライベートオフィス 、全 65 席

基本営業時間:1~2F THE RESTAURANT 11:00~23:00 ( 各店舗により異なります )

3~4F メンバーズラウンジフロア/プライベートオフィスフロア 24 時間

公式サイト:https://eatplayworks.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/eat_play_works/

公式 Facebook:https://www.facebook.com/eatplayworks/

※施設やイベントなど様々な新着情報を随時発信してまいります。



■ SALT FACTORY株式会社

東京・広尾の複合施設「EAT PLAY WORKS」や、メンバー制アウトドアパーク「SUNSET PARK CLUB」の企画・プロデュースを手がけるクリエイティブカンパニーです。食、ウェルネス、ワークカルチャーといった多様な価値観を融合し、不動産に新たな魅力と価値を創出するバリューアップ事業を展開しています。

■SALT GROUP会社概要

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、再生医療、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

名称:ソルト・グループ株式会社

所在地:東京都港区西麻布1丁目10番地2号

代表者:井上盛夫

HP:https://salt-group.jp