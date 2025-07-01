株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、本日付けで荻窪営業所を渋谷営業所に統合することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１.営業所統合の目的

当社は、経営リソースの集中と営業拠点の集約による業務の効率化を目的に、荻窪営業所を閉鎖し、渋谷営業所に統合いたします。

２.閉鎖する営業所の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/60_1_552688090f58a02314499ffe6bf44a54.jpg?v=202507010427 ]

３.統合先の営業所の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139230/table/60_2_cf64545360c3696ed5801353c56ccb59.jpg?v=202507010427 ]

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）