WEBLIFEがShopify構築モデル「BiNDec MODEL コスメ」を提供開始

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正)は、コスメ・美容・ヘルスケア業界に特化したShopify構築・運用支援サービス「BiNDec MODEL コスメ(バインド・イーシー・モデル・コスメ)」の提供を開始いたしました。

350以上のShopifyストアの構築実績とShopify Premierパートナーとしての知見と技術力を活かし、「定期購入の継続」「SNSの収益化」「リピート強化」といった販促面の課題はもちろん、物流管理や基幹システム連携などバックエンドまで含めたEC全体の最適化を支援する「MODEL」シリーズを展開してまいります。

初期のスピーディーな構築はもちろん、運用の効率化や成長への対応力までを備え、必要な要素を選び最大のパフォーマンスを実現する、課題に即したビジネスモデル提案型のEC構築を目指します。

事業フェーズや目的に応じて、UI/UX設計、アプリ連携、データ活用などを最適な形で組み合わせ、プランニング・実装から運用・改善まで一気通貫でサポートすることを強みとしています。

提供の背景と狙い

BiNDec MODEL コスメの設計イメージ

「2025年の崖」とも呼ばれる課題が指摘される中、企業のITシステムや業務プロセスの最適化は待ったなしの状況にあります(経済産業省「DXレポート」)。

この「MODEL」シリーズは、業界や課題ごとに最適化されていない構築による非効率や成長機会の逸失を防ぎ、ECをビジネス全体の戦略基盤とすることを目指して設計しました。

Shopifyの標準機能に加え、独自開発の「BiNDecアプリ」や外部サービスとの連携を活用し、実装から運用・改善まで一気通貫で支援いたします。

また、経済産業省の「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」によれば、2023年の物販系EC化率は9.38%でしたが、化粧品・医薬品分野は約8.6%と平均を下回る水準にとどまっています。

こうした背景を踏まえ、これまでにも多くの構築実績を持つコスメ・美容・ヘルスケア分野に特化した「BiNDec MODEL コスメ」を、その第一弾としてリリースいたします。

今後は、アパレル・食品・エンタメ・B2Bなど業種別の最適構成に加え、LTV(顧客生涯価値)向上、グローバル展開、ECと実店舗を連携するOMO対応といった課題別テーマにも対応領域を拡大していく予定です。

EC構築を単なるシステム導入にとどめず、戦略的な“ビジネスモデル設計”を支援するソリューションとして進化を続けてまいります。

コスメECの課題を成果に繋がる「設計思想」と「拡張性」で解決

成長途上にあるD2Cコスメブランドが直面しやすい「定期購入が定着しない」「SNSの影響力を売上につなげられない」といった課題。BiNDec MODEL コスメでは、こうした構造的なボトルネックを“個別施策”ではなく、サブスクリプション(定期購入)・Web接客・ギフト・SNS連携などを含む“全体設計”で解決します。

初期のスモールスタートから、リピートやLTV最大化フェーズまで、成長に応じた柔軟な支援が可能です。

ニーズと成果率の高い販売方法を最短期間で実装コスメ特有の販売スタイルにフィットした機能設計

サブスクリプションやギフト、ノベルティなど、成果に直結しやすい販売手法を最短で導入。キャンペーン施策やブランド体験の具現化にも対応しやすい、柔軟な設計思想が特長です。

レビューやリアルタイムチャットで安心感を提供LTV最大化に直結する“接客型”EC構築

リアルタイムチャットやレビュー機能により、オンライン上でも「伝わる」「相談できる」接客体験を実現。安心感と信頼がリピートに直結するコスメ業界において、LTV向上に寄与します。

シームレスにECへ誘導し新規顧客をアップSNSと連携したファン醸成型マーケティング

InstagramやLINEなど、ターゲットとの接点が多いSNSを起点に、UGCや口コミを自然な形でEC導線へ接続。ブランドの世界観を損なわずにファンと売上を同時に育てる仕組みを構築します。

MODEL コスメの主な機能

・サブスクリプション

期間や回数割引など細かくルール設定できるサブスクリプションでの販売が可能

・ポイント/会員ランク

商品購入時に利用したり、会員ランクの条件となるポイントを貯められるシステム

・ギフトオプション

選べるラッピングのオプションや、宛先不要で贈れるe-ギフト(ソーシャルギフト)にも対応

・カスタマーレビュー

商品購入者による信頼性の高いレビューやUGCを収集し、商品ページ等に表示する

・Webチャット

有人チャットによるリアルタイムなWeb接客のほか、AIの併用でカスタマーサポートを効率化

・InstagramやLINE連携

ターゲット層のユーザーが多いInstagramやLINEと連携したプロモーション施策を実施

・ノベルティ

購入金額や会員ランクなどの条件によってノベルティを付与し、キャンペーンやリピート促進を強化

その他の詳しい機能は、以下のページで紹介しています。

無料導入シミュレーション受付中

MODEL コスメを詳しく見る :https://bindec.jp/service/model-cosme/

現在、BiNDecでは「BiNDec MODEL コスメ」の無料導入シミュレーションを実施中です。事業フェーズに応じた必要機能や構成の診断を通じて、「どこから着手すべきか」「何を選ぶべきか」が明確になります。

▶ 詳細・ご相談はこちら:https://bindec.jp/service/model-cosme/

スピーディに成長する導入フロー

【BiNDecとは】

BiNDec MODELの導入フロー

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームを基盤に、独自のノウハウと技術で開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップ。ECサイトの構築・運用・改善を体系化することで、導入のリードタイム短縮とメンテナンス負荷の軽減を両立します。

現在は、コスメ・アパレル・食品・エンタメ・B2Bなど業種ごとの最適構成を「BiNDec MODEL(バインド・イーシー・モデル)」としてモデル化。さらに、LTV最大化支援やグローバル展開、OMO対応など、あらゆるECビジネスにおける共通課題にも対応すべく進化を続けています。

これまでに350以上のShopifyストアを構築・支援し、単なるサイト制作に留まらない「全体最適型ECソリューション」として、中堅~大手企業の成長を支援しています。

https://bindec.jp/

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plusパートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。2025年よりShopify Premierパートナー。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/