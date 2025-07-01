こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京進、ハイブリッド学習塾を運営するコノセルと共同で大阪市に新規開校「個別指導 コノ塾 関目校」7月1日開校
大阪市城東区に府下5校目
京都・滋賀・愛知を中心に、学習塾を全国に展開する株式会社京進は、株式会社コノセル（本社：東京都新宿区）との業務提携を基に、「個別指導 コノ塾」の関西エリア展開をさらに拡大、2025年7月1日（火）に大阪府下5校目となる新規教室「個別指導コノ塾 関目校」を開校いたします。
「個別指導 コノ塾」は、コノセル社が提供するICTとAIを活用した高品質な学習メソッドと、京進が長年培ってきた個別指導塾のノウハウを組み合わせた新しい学習体験を提供する場として2023年10月の業務提携。関西エリアでの教室運営の展開を進め、今回の新規開校は大阪府下で5校目となります。
京進では、子どもたちひとりひとりの学習ニーズに応える質の高い教育環境の提供と、夢や目標の実現をサポートする取り組みを続けながら、地域の教育環境の充実を図ってまいります。
【新規校 概要】
■個別指導コノ塾 関目校
■開校日：2025年7月1日（火）
■住所：〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目5-16-30ワールド関目駅前ビル 1F
■営業時間：火～金 14:00～21:30 ／ 土 13:00～18:30
■アクセス：京阪本線「関目」駅 徒歩3分、大阪メトロ「関目高殿」駅 徒歩8分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/sekime
＜5月開校＞
教室：個別指導コノ塾 都島校（2025年5月13日（火）開校）
住所：〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町2-1-2ライオンズヘッドビル 3F
営業時間：火～金 14:00～21:30 ／ 土 13:00～18:30
アクセス：大阪メトロ「都島」駅 徒歩13分（自転車5分）、大阪シティバス「高倉町二丁目」下車すぐ
教室ページ：https://conojuku.co/centers/miyakojima
【個別指導 コノ塾 概要】 https://conojuku.co/「個別指導コノ塾」は公立高校を目指す生徒に5科目の個別指導を月額26,400円（税込）の定額制で提供する個別指導塾で、東京、神奈川、埼玉、大阪で教室を展開しています。独自アプリなどのデジタル技術による高品質な授業と、生徒ひとりひとりの詳細な学習データを活用した教室長による手厚いコーチング型の指導の融合により、多くの合格実績をあげています。
【コノセル株式会社】本社：東京都新宿区西新宿 1-4-11 全研プラザビル SPACES 新宿
創業：2020年1月
代表者：田辺理
事業内容：ハイブリッド学習塾「個別指導 コノ塾」の運営、アプリ・教材の企画開発
ホームページ：https://conocer.co/
【株式会社京進】本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,125名（連結2024年5月末現在）
サービス事業所数：495カ所（連結2024年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク個別指導コノ塾https://conojuku.co/新規教室（関目校）https://conojuku.co/centers/sekime株式会社コノセルhttps://conocer.co/
京都・滋賀・愛知を中心に、学習塾を全国に展開する株式会社京進は、株式会社コノセル（本社：東京都新宿区）との業務提携を基に、「個別指導 コノ塾」の関西エリア展開をさらに拡大、2025年7月1日（火）に大阪府下5校目となる新規教室「個別指導コノ塾 関目校」を開校いたします。
「個別指導 コノ塾」は、コノセル社が提供するICTとAIを活用した高品質な学習メソッドと、京進が長年培ってきた個別指導塾のノウハウを組み合わせた新しい学習体験を提供する場として2023年10月の業務提携。関西エリアでの教室運営の展開を進め、今回の新規開校は大阪府下で5校目となります。
京進では、子どもたちひとりひとりの学習ニーズに応える質の高い教育環境の提供と、夢や目標の実現をサポートする取り組みを続けながら、地域の教育環境の充実を図ってまいります。
【新規校 概要】
■個別指導コノ塾 関目校
■開校日：2025年7月1日（火）
■住所：〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目5-16-30ワールド関目駅前ビル 1F
■営業時間：火～金 14:00～21:30 ／ 土 13:00～18:30
■アクセス：京阪本線「関目」駅 徒歩3分、大阪メトロ「関目高殿」駅 徒歩8分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/sekime
＜5月開校＞
教室：個別指導コノ塾 都島校（2025年5月13日（火）開校）
住所：〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町2-1-2ライオンズヘッドビル 3F
営業時間：火～金 14:00～21:30 ／ 土 13:00～18:30
アクセス：大阪メトロ「都島」駅 徒歩13分（自転車5分）、大阪シティバス「高倉町二丁目」下車すぐ
教室ページ：https://conojuku.co/centers/miyakojima
【個別指導 コノ塾 概要】 https://conojuku.co/
【コノセル株式会社】
創業：2020年1月
代表者：田辺理
事業内容：ハイブリッド学習塾「個別指導 コノ塾」の運営、アプリ・教材の企画開発
ホームページ：https://conocer.co/
【株式会社京進】
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,125名（連結2024年5月末現在）
サービス事業所数：495カ所（連結2024年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク個別指導コノ塾https://conojuku.co/新規教室（関目校）https://conojuku.co/centers/sekime株式会社コノセルhttps://conocer.co/