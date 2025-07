大妻女子大学発のファッションブランド「m_r tokyo」が6月30日～8月31日まで「アーバンドック ららぽーと豊洲」とのコラボ企画「毎日のスキをカザル 私の推し活ライフ」を開催 ― 現役大学生の「スキ」から始まる夏のコラボが開幕！

大妻女子大学家政学部被服学科(東京都千代田区)吉井健教授のゼミ(ファッションビジネス研究室)に在籍する学生が立ち上げたSDGsを意識したファッションブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)」はこのたび、「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」、「アダストリア」の各ブランド、インテリアブランド「Francfranc」などと期間限定でコラボレーションする。「毎日のスキをカザル 私の推し活ライフ」と題したコラボ期間中は、m_r tokyoが企画したグッズを着用予定の「TEAM SHACHI」「AMEFURASSHI」によるライブイベントをはじめ、タイアップしたブランドのワークショップやPOP UP STOREなどを開催。また、学生自身がモデルとなって特設サイトで「推し活コーデ」を紹介する。期間は6月30日(月)から8月31日(日)まで。 大妻女子大学とららぽーとは、サステナビリティに対する理念に共感し合い、同大の学生によるファッションブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)(※)」とのコラボレーション企画を行ってきた。 このたび、6月30日(月)~8月31日(日)の期間限定で「毎日のスキをカザル 私の推し活ライフ」を展開する。 今回のプロジェクトでは、「アーバンドック ららぽーと豊洲」、「アダストリア」の各ブランド、インテリアブランド「Francfranc」などとコラボし、現役大学生による"推し活"におすすめのコーデ特集を特設サイトで紹介。また、「Francfranc」とタイアップしたワークショップやPOP UP STOREなどを開催するほか、「m_r tokyo」が企画したグッズを着用予定の女性グループ(「TEAM SHACHI」「AMEFURASSHI」)によるライブイベントも行われる。イベントの合間に一休みできるオススメスポットも学生目線で紹介中!概要は以下のとおり。 ◆現役大学生の「スキ」から始まる夏のコラボが開幕! 「毎日のスキをカザル 私の推し活ライフ」イベント概要■「毎日のスキをカザル 私の推し活ライフ」特設サイト https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/otsuma2025/ ■私の推し活ライフ×スターダストDAY ―推し活コーデ、アイテムを持ってLIVE参戦!― スターダストプロモーションに所属する2グループが、「m_r tokyo」が企画したグッズを着用(予定)してライブイベントを開催。 ・「TEAM SHACHI」フリーライブツアー2025 ~#シャチハッピーラストイヤー~ ・「AMEFURASSHI」Free Live Four Hearts in ららぽーと豊洲 【開催日時】 2025年7月12日(土) ・12:30開演「TEAM SHACHI」ミニライブ+特典会 ・17:00開演「AMEFURASSHI」ミニライブ+特典会 【場 所】アーバンドック ららぽーと豊洲1 メインステージ 【観覧方法】観覧無料です。ただし、優先エリア内での観覧や特典会参加には条件があります。詳細は2グループの公式ホームページで順次公開されます。 ・「TEAM SHACHI」https://teamshachi.nagoya/ ・「AMEFURASSHI」https://amefurasshi.jp/ ■「TEAM SHACHI」・「AMEFURASSHI」着用予定!m_r tokyo推し活グッズコレクション販売! 今回、m_r tokyoが企画した推し活グッズの数々は、国内の企業(サンコロナ小田株式会社、株式会社るいす)との協業により生まれ、すべて日本製。この推し活グッズを三井ショッピングパーク公式通販サイト&mallで販売する。 【販売期間】2025年6月30日(月)~7月31日(木) 【販売サイト】三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」 https://mitsui-shopping-park.com/ec/shop/andmallMEETSSHOP1 【グッズ詳細】 ・オーガンザフリルシュシュ 5色(レッド・イエロー・ライトグリーン・ブルー・パープル)各2,420円(税込) ・オーガンザフラワーチョーカー 2色(ホワイト・ブラック)各880円(税込) ・フリルバンダナ(ブラック×ブルー)2,970円(税込) and more! ■先着100名限定!m_r tokyoとFrancfrancによるワークショップ「推し活ハンディファン作り」 Francfrancの「フレハンディファン」を大妻女子大学生と一緒にデコろう!「m_r tokyo」にて使われなくなった服飾資材などもデコレーションパーツとして再利用する。 【開催日時】2025年7月12日(土)10:00~17:00 【開催場所】アーバンドック ららぽーと豊洲1 1F ZARA前 【参加方法】特設サイトでご確認ください。 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/otsuma2025/■Francfrancの「ハンディファンPOP UP STORE」開催!【開催期間】2025年6月30日(月)~7月13日(日)【開催場所】アーバンドック ららぽーと豊洲1 1F ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング前■m_r tokyoによる「推し活コーデ」 大妻女子大学生が自らモデルとなって、アーバンドック ららぽーと豊洲に出店しているローリーズファーム、niko and ...、グローバルワークで販売している商品から、推し活にぴったりのコーデを紹介する。【特設サイト掲載期間】2025年6月30日(月)~8月31日(日) https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/otsuma2025/ (※)「m_r tokyo(マール トウキョウ)」について 大妻女子大学家政学部被服学科・吉井健教授のゼミ(ファッションビジネス研究室)の学生が2021年に立ち上げた、SDGsを意識したファッションブランド。持続可能な社会の構築を目指すため、生産方式にこだわり、環境に配慮した素材を使用して丁寧に作りこんだ、質の高い、長く愛用できる衣服、バッグ、ファッション雑貨などのさまざまな商品を提供している。ゼミの学生が考案したブランド名「m_r tokyo」は、決して捨てられることがなく、環境に配慮した循環型のファッションを目指した、循環サイクルの「丸」にちなんだ「マール」と、東京の女子大学からの情報発信であることから「トウキョウ」を合わせて作られた。◎大妻女子大学家政学部被服学科・吉井ゼミ学生代表 内田綾香さんよりコメント 「今回の推し活イベントは、三井不動産商業マネジメント株式会社の方々をはじめ、多くの企業の方々からのご協力により実現しました。 開催にあたり、"毎日のスキをカザル"体験をテーマに、私たちマールトウキョウのオリジナルの推し活グッズ企画をはじめ、さまざまな心ときめく企画を考えてきました。大変なこともありましたが、なにより自分自身がワクワクしながら準備を進める中で、あらためて"推し活"の楽しさを実感することができました。このイベントには、そんな"好き"の気持ちがたくさん詰まっています。ぜひ会場に足を運んで、私たちが考えたワクワク感あふれる推し活ライフを体験していただけたらうれしいです」・m_r tokyoインスタグラム https://www.instagram.com/m_rtokyo/ ・m_r tokyo情報サイト http://www.fashion-mr.tokyo/ なお、本イベントの内容は予告なく変更になる可能性があります。(関連記事)・大妻女子大学家政学部被服学科ファッションビジネス研究室がファッションブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)」を発足 -- 国内縫製メーカーとコラボ(2021.08.18) https://www.u-presscenter.jp/article/post-46345.html ・大妻女子大学発のSDGsを意識したファッションブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)」が「ららぽーと」とコラボ決定 -- 4月25日~5月12日に「ららぽーと」で先行販売。4月30日にはライブ配信を実施。(2022.04.19) https://www.u-presscenter.jp/article/post-47994.html ・被服・吉井ゼミの「m_r tokyo」が「ららぽーと」でファッションショー。今年は株式会社アダストリアの「Heather」「HAKUTORIKO」とのコラボ商品も披露(2023.4.17) https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/93659/・大妻女子大学発のファッションブランド「m_r tokyo(マール トウキョウ)」が、「ららぽーと」とコラボして「ららぽーと Sustainable Fashion Week 2024」を開催。-- 4月27日~5月12日(2024.04.15) https://www.u-presscenter.jp/article/post-53175.html▼本件に関する問い合わせ先大妻女子大学 広報・入試センター 広報・募集グループ 住所:東京都千代田区三番町12TEL:03-5275-6011FAX:03-3261-8119【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/