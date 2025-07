AIデータ社、生成AI導入ではなく、“ナレッジインフラ整備”が製薬DXの本質だ　～データが社内にない限り、どんなAIも使いこなせない時代～

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324060&id=bodyimage1】企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、ナレッジチームドライブ搭載の製薬DXを推進する「AI孔明TM on IDX」を発表しました。「AIを導入したのに、思ったほど効果が出ない」そう感じている製薬企業は少なくありません。その原因は、生成AIそのものではなく、“AIが活用できるデータ環境”が社内に整っていないことにあります。クラウドサービスやCROの専用環境に蓄積された治験データを、自社の意思で使える状態に戻すこと。それが、製薬DXの出発点です。「AI孔明 on IDX」は、単なるAIツールではありません。治験・研究・薬事などのナレッジを構造化し、RAG(原文根拠型)AIが育つ“社内ナレッジインフラ”を構築する、次世代の業務基盤です。■ 製薬・治験業界でDXが進まない本当の理由・ データはあるのに、「AIに渡せる形」になっていない・ 現場の知見がSOPや報告書に埋もれており、再利用できない・ 「導入=生成AI」という短絡的な思考により、根本設計がされていない■ AI孔明 on IDXの戦略的役割・ 業務文書をベクトル化し、“意味でつながる社内知識基盤”を構築・ RAG型AIが、文書の原文を根拠に安全なアウトプットを生成・ 様々なAIと柔軟に連携可能な土台を提供■ 経営メリット:「AIインフラの内製化」による競争力強化<項目> ・・・・・・・・・ <戦略的意義>データ主権の回復: 自社の意思で、治験・研究データを最大限活用ベンダーロックからの脱却: 特定ベンダーやCRO依存から自律型体制へナレッジの資産化: 文書を“蓄積するだけ”から“使い続ける知識”へ進化DXへの実効性ある投資: 部門横断でAIが活用できる基盤が残る■ 経営者・CDO(Chief Digital Officer)に伝えたい本質「AIを導入する」のではなく、「AIが使える“自社ナレッジ空間”を整備する」ことこそが、DX成功の鍵です。その鍵を握るのが、「AI孔明 on IDX」なのです。■ お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/case/medicine/【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)URL: https://www.aidata.co.jp/AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324060&id=bodyimage2】

