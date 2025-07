2025年7月1日

PwC Japanグループ



PwC Japanグループ、

「企業の地政学リスク対応実態調査2025」結果速報

地政学リスクの高まりを感じる企業割合が過去最高の82%に、

最も懸念されるのは米国トランプ関税を含む世界各国の保護主義的政策



【調査結果の概要】

以上

