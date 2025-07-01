クラッシュフィーバー、超ハイテンション『サウンドトラック』第8弾の配信を本日より開始！
モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、『サウンドトラック』第8弾を本日より配信開始したことをお知らせいたします。
■『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』&『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02&03』概要
クラッシュフィーバーはBGMに対しても多くの高評価をいただいており、ユーザーの皆さまのご要望に応えし、この度第8弾のサウンドトラックの配信が決定いたしました。
今回のアルバムは2022年7月に配信された第7弾オリジナルサウンドトラック以降に発表された楽曲の他、10周年の書き下ろし楽曲や過去の周年記念生放送で披露されたDJプレイを再現したスペシャルメドレーまで収録。
さらに海外版の『クラッシュフィーバー』に収録された楽曲もサウンドトラックとして配信。
2025年7月に10周年を迎える『クラッシュフィーバー』のサウンドトラックの集大成と言える大ボリュームな楽曲の数々でファン必聴の内容となっております。
- パッケージタイトル：『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』
- アーティスト：加藤浩義
- レーベル名：noisycroak RECORDS
- 販売元 / 発売元：株式会社ノイジークローク
- 配信サイト（順不同）: ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他
- 価格：アルバム (14曲) ： 1,500円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。
配信曲
- Sirena
- Candy
- Myth
- Ellen
- Iroha
- Triumph
- Alice in the ALICE - 9th anv Arrange
- Emblem
- Requiem
- Alice in the ALICE（Reawakening）
- Follow the White Rabbit（Reawakening）
- Colossus
- Odyssey
- 8th anv Special Mix
- パッケージタイトル：『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02』
- アーティスト：加藤浩義、藤岡竜輔
- レーベル名：noisycroak RECORDS
- 販売元 / 発売元：株式会社ノイジークローク
- 配信サイト（順不同）: ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他
- 価格：アルバム (11曲) ： 1,200円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。
配信曲
- Halloween Party
- Survive
- Street Fight
- Forgotten
- Will
- Preces
- 深窓のRememberance（Piano Ver）
- Bullet News
- On your Feet
- Surreal
- Electric Christmas
-
- パッケージタイトル：『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.03』
- アーティスト：加藤浩義、藤岡竜輔
- レーベル名：noisycroak RECORDS
- 販売元 / 発売元：株式会社ノイジークローク
- 配信サイト（順不同）: ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他
- 価格：アルバム (13曲) ： 1,300円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。
配信曲
- Adel
- Contrappasso Symbolic Retribution
- Inferno At the Gates of Hell
- Gloomy hermit
- Throttle X’mas 2021
- Happy Lunar 2022
- All I Need Cats
- Beginning
- Sparks
- Shade
- Vanquish
- Gong Xi 2023
- Enchantment
▼ 主要な配信サイトは下記からアクセス可能です。
『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』
https://nex-tone.link/A00195976
『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02』
https://nex-tone.link/A00195977
『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.03』
https://nex-tone.link/A00195978
■『クラッシュフィーバー』概要
App Store: https://apple.co/2TVUJ23
Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9
プロモーション動画：https://x.gd/0f8DM
公式サイト：https://crashfever.com/
公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR
■当社概要
社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）
本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F
設立日：2012年9月3日
代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹
事業内容：モバイルゲーム事業
公式Webサイト：https://wonderpla.net
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
ワンダープラネット株式会社
Email: hello@wonderpla.net