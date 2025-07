クラッシュフィーバー、超ハイテンション『サウンドトラック』第8弾の配信を本日より開始！

ワンダープラネット株式会社

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO:常川友樹、東証グロース:証券コード4199、以下当社)は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、『サウンドトラック』第8弾を本日より配信開始したことをお知らせいたします。

■『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』&『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02&03』概要

クラッシュフィーバーはBGMに対しても多くの高評価をいただいており、ユーザーの皆さまのご要望に応えし、この度第8弾のサウンドトラックの配信が決定いたしました。

今回のアルバムは2022年7月に配信された第7弾オリジナルサウンドトラック以降に発表された楽曲の他、10周年の書き下ろし楽曲や過去の周年記念生放送で披露されたDJプレイを再現したスペシャルメドレーまで収録。

さらに海外版の『クラッシュフィーバー』に収録された楽曲もサウンドトラックとして配信。

2025年7月に10周年を迎える『クラッシュフィーバー』のサウンドトラックの集大成と言える大ボリュームな楽曲の数々でファン必聴の内容となっております。

- パッケージタイトル:『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』- アーティスト:加藤浩義- レーベル名:noisycroak RECORDS- 販売元 / 発売元:株式会社ノイジークローク- 配信サイト(順不同): ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他- 価格:アルバム (14曲) : 1,500円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。

配信曲

- Sirena- Candy- Myth- Ellen- Iroha- Triumph- Alice in the ALICE - 9th anv Arrange- Emblem- Requiem- Alice in the ALICE(Reawakening)- Follow the White Rabbit(Reawakening)- Colossus- Odyssey- 8th anv Special Mix

- パッケージタイトル:『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02』- アーティスト:加藤浩義、藤岡竜輔- レーベル名:noisycroak RECORDS- 販売元 / 発売元:株式会社ノイジークローク- 配信サイト(順不同): ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他- 価格:アルバム (11曲) : 1,200円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。

配信曲

- Halloween Party- Survive- Street Fight- Forgotten- Will- Preces- 深窓のRememberance(Piano Ver)- Bullet News- On your Feet- Surreal- Electric Christmas

- パッケージタイトル:『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.03』- アーティスト:加藤浩義、藤岡竜輔- レーベル名:noisycroak RECORDS- 販売元 / 発売元:株式会社ノイジークローク- 配信サイト(順不同): ▼iTunes Store / Amazon Music / YouTube Music / mora / Spotify / LINE MUSIC 他- 価格:アルバム (13曲) : 1,300円/ 単曲150 円※一部配信サイトでは価格が異なる場合があります。

配信曲

- Adel- Contrappasso Symbolic Retribution- Inferno At the Gates of Hell- Gloomy hermit- Throttle X’mas 2021- Happy Lunar 2022- All I Need Cats- Beginning- Sparks- Shade- Vanquish- Gong Xi 2023- Enchantment

▼ 主要な配信サイトは下記からアクセス可能です。

『クラッシュフィーバー ORIGINAL SOUNDTRACK 8』

https://nex-tone.link/A00195976

『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.02』

https://nex-tone.link/A00195977

『CRASH FEVER Worldwide Original Soundtrack vol.03』

https://nex-tone.link/A00195978

■『クラッシュフィーバー』概要

App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

プロモーション動画:https://x.gd/0f8DM

公式サイト:https://crashfever.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR



■当社概要

社名:ワンダープラネット株式会社(WonderPlanet Inc.)

本社:愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日:2012年9月3日

代表者:代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容:モバイルゲーム事業

公式Webサイト:https://wonderpla.net

<本リリースに関するお問い合わせ先>

ワンダープラネット株式会社

Email: hello@wonderpla.net