iOS/macOS、Android版「合本俳句歳時記 第5版」の発売記念セールを実施中
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ロゴヴィスタ株式会社では、iOS/macOS、Android版「合本俳句歳時記 第5版」の発売記念セールを実施中です。
※お申し込みは、7月31日（木）まで！
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
●和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載
●上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評
●初心者からベテランまで必携の合本版
●俳句作成機能（メール添付、画像と合成ができる）
セールページ
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/shop/campaignHAIKSAI5/index.html
製品ラインナップ
●macOS/iOS版の場合（両対応）
通常価格：2,900円（税込）のところ、セール特別価格：2,200円（税込）＝約24％OFF！
アプリ内課金にてご購入いただけます。
★製品URL
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/h/4.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
●Android版の場合
通常価格：2,900円（税込）のところ、セール特別価格：2,200円（税込）＝約24％OFF！
GooglePlayからご購入いただけます。
★製品URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.HAIKSAI5
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
開発・販売元
ロゴヴィスタ株式会社
https://www.logovista.co.jp/
コンテンツ発行元
株式会社KADOKAWA
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL:042-338-1792 FAX:042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL: https://www.logovista.co.jp/
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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※お申し込みは、7月31日（木）まで！
最も定評のある角川歳時記、大好評の改訂新版。待望の合本版！
『合本俳句歳時記 第五版』は、和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載し、的確な解説と秀逸な名句で定評のある角川歳時記です。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評で、初心者からベテランまで必携の合本版です。
●和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収載
●上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加した新解説が大好評
●初心者からベテランまで必携の合本版
●俳句作成機能（メール添付、画像と合成ができる）
セールページ
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製品ラインナップ
●macOS/iOS版の場合（両対応）
通常価格：2,900円（税込）のところ、セール特別価格：2,200円（税込）＝約24％OFF！
アプリ内課金にてご購入いただけます。
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※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
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●Android版の場合
通常価格：2,900円（税込）のところ、セール特別価格：2,200円（税込）＝約24％OFF！
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