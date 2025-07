協働ロボット市場、2025年に1115百万米ドル、2031年に1997百万米ドル到達へ

1

2025年7月1日に、QYResearch株式会社(所在地:東京都中央区)は、「協働ロボット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」の最新調査資料を公開しました。本レポートは、協働ロボット市場の市場規模、成長動向、競争環境、地域別分析、主要企業のランキングを詳細に分析し、市場の全体像を明確にします。特に、主要企業の市場シェアや競争戦略に焦点を当て、売上高、価格動向、需要予測などの詳細データを通じて、業界の現状と将来の展望を示します。2025年から2031年までの市場成長を詳細に予測し、企業の競争力強化と市場戦略の最適化に役立つ実践的な知見を提供しています。また、定量・定性両面の分析を通じて、戦略的な意思決定を強力にサポートし、業界関係者が市場の変化を正確に把握し、持続可能な成長を実現することを可能にします。協働ロボット市場規模の見通し2031年には、協働ロボットの世界市場規模が1997百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は1021百万米ドルと推定され、2025年には1115百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率(CAGR)10.20%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。協働ロボット市場の主要セグメント分析本レポートでは、協働ロボット市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。1.製品タイプ別市場分析:Upto 5kg、5~10 kg、Above 10kg協働ロボット市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。2.用途別市場分析:Automotive、Electronics、Metal and Machining、Plastic and Polymers、Food and Beverages、Others各用途における協働ロボットの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。3.主要企業と競争分析:Universal Robots、Techman、ABB、Kawasaki、KUKA、FANUC、JAKA、AUBO Robotics、Doosan Robotics、Precise Automation、Shenzhen Han's Robot、Tianjin Yteam technology、Productive Robotics、MEGAROBO協働ロボット市場の主要プレイヤーを取り上げ、企業ごとの市場シェア、売上動向、競争戦略を詳細に分析します。さらに、研究開発の取り組み、新製品の投入、市場拡大戦略などを検証し、業界の競争構造や今後の展望を提示します。本レポートは、協働ロボット市場における製品・用途・企業の各視点からの包括的な分析を行い、業界関係者が市場の動向を把握し、最適なビジネス戦略を策定できるようサポートします。本レポートの重要なポイント:本レポートは、協働ロボット市場の包括的なデータと分析を基に、企業の競争力強化や持続的成長を実現するための貴重な情報を提供します。協働ロボット市場の最新動向と将来の展望を、以下の重要な視点から詳細に分析します。製品動向と市場トレンド:協働ロボット市場における製品の開発動向や技術革新を追跡し、業界の成長を左右する要因を特定。新規技術の導入や市場の変化が与える影響を評価します。