ボトムズ特集！「HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び」7月1日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、模型ムック「HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び」を2025年7月1日（火）より全国書店で発売いたします。
装甲騎兵ボトムズ、再び
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage1】
『装甲騎兵ボトムズ』のプラキットを特集した模型ムック「HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び」が7月1日（火）に発売！
「HJメカニクス」ではこれまで2度にわたり『装甲騎兵ボトムズ』特集を敢行し、好評を頂いてきましたが、その後も各メーカーより新たな『ボトムズ』キットが続々とリリースされ続けています。そこで今回は、これまでの号では大きく取り上げられなかった「1/24 スコープドッグレッドショルダーカスタム」やPLAMAX、HGシリーズなどの最新キットを中心に徹底フィーチャー！熱い模型作例を通じてアーマードトルーパーの魅力に三度迫ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage4】
【商品情報】
HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び
●発売日：2025年7月1日（火）
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）
●雑誌コード：68160-65
●ISBNコード：978-4-7986-3870-6
●JANコード：9784798638706
●判型：A4変 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
装甲騎兵ボトムズ、再び
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage1】
『装甲騎兵ボトムズ』のプラキットを特集した模型ムック「HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び」が7月1日（火）に発売！
「HJメカニクス」ではこれまで2度にわたり『装甲騎兵ボトムズ』特集を敢行し、好評を頂いてきましたが、その後も各メーカーより新たな『ボトムズ』キットが続々とリリースされ続けています。そこで今回は、これまでの号では大きく取り上げられなかった「1/24 スコープドッグレッドショルダーカスタム」やPLAMAX、HGシリーズなどの最新キットを中心に徹底フィーチャー！熱い模型作例を通じてアーマードトルーパーの魅力に三度迫ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324045&id=bodyimage4】
【商品情報】
HJメカニクス24 特集：装甲騎兵ボトムズ、再び
●発売日：2025年7月1日（火）
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）
●雑誌コード：68160-65
●ISBNコード：978-4-7986-3870-6
●JANコード：9784798638706
●判型：A4変 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ